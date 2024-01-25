Çocuklarda eko-anksiyete nedir ne yapmalı

Eko-anksiyete yetişkinlerin yanı sıra çocukları da etkilemektedir. Çocuklarda eko-anksiyete, geleceğe yönelik korku, umutsuzluk, stres, depresyon veya doğal afetlere karşı aşırı hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterebilir.



Çocuklar, yaşadıkları çevredeki olumsuz olaylardan, medyada gördükleri haberlerden veya aile ve arkadaş çevrelerinde duydukları konuşmalardan etkilenebilirler.



Eko-anksiyete, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını, akademik başarılarını, sosyal ilişkilerini ve yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, çocuklarda eko-anksiyete ile baş etmek için ailelere ve eğitimcilere önemli görevler düşmektedir.

ÇOCUKLARDA EKO-ANKSİYETE İLE BAŞ ETMENİN YOLLARI

Çocuklarda eko-anksiyete ile baş etmenin yolları şunlar:

Çocuklarla iklim değişikliği ve çevresel sorunlar hakkında yaşlarına uygun bir şekilde konuşmak. Çocukların meraklarını, duygularını, endişelerini ve fikirlerini dinlemek. Çocuklara doğru ve güvenilir bilgiler vermek. Çocukları korkutmamak, suçlamamak veya yargılamamak.

Çocuklara umut vermek. İklim değişikliği ve çevresel sorunların çözülebilir olduğunu, insanların bu konuda çalıştığını, çocukların da katkıda bulunabileceğini anlatmak. Çocuklara küçük de olsa bir şeyler yapmanın önemini vurgulamak. Çocukları doğa dostu davranışlara teşvik etmek.

Çocuklarla doğada vakit geçirmek. Doğanın güzelliklerini, canlıların yaşam alanlarını, doğanın sunduğu faydaları keşfetmek. Doğayla bağ kurmak, doğayı sevmek ve korumak için fırsatlar yaratmak.

Çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak.

Dengeli beslenmek, yeterli uyumak, düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak, hobiler edinmek, sosyal destek sağlamak gibi yollarla çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumak.

Çocuklara profesyonel destek sağlamak. Eko-anksiyete belirtileri uzun süre devam eden, günlük işlevselliği bozan, aşırı kaygı, korku, panik, depresyon, umutsuzluk gibi duygusal tepkilere neden olan çocuklara psikolojik yardım almak için yönlendirmek. Çocuklara uygun terapi yöntemleriyle eko-anksiyete ile baş etmelerine yardımcı olmak.