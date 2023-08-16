Çocuklarınızı ekranlardan uzak tutun. Büyük zararı ortaya çıktı

Uzmanı, ekranların çocukta sahte ergenliğe neden olduğunu açıklayarak uyarılarda bulundu.

Çocuklarınızı ekranlardan uzak tutun. Büyük zararı ortaya çıktı

Türkiye’den Esma Altın'ın haberine göre; Türkiye sosyal medya kullanımında dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığı biliniyor.

Erken yaşlarda başlayan ekran bağımlılığı, pek çok soruna neden oluyor.

Uzmanlara göre teknolojik cihazların yaydığı radyasyon ve sosyallikten uzak kalmaları çocukların hormonal gelişimini olumsuz etkilediği biliniyor.

Olması gereken yaştan önce sahte ergenlik belirtileri ortaya çıkardığı bildirildi.

“ERGENLİKTEKİ PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ DAHA ERKEN GÖRMEYE BAŞLADIK”

Uzman psikolog Cihan Çelik, “Ekrana maruz kalma çocukların doğal döngüsünde değişikliklere sebep oluyor. Ergenlikteki psikolojik belirtileri daha erken görmeye başladık” ifadelerini kullandı.

DENGELER BOZULDU

Normal döngüye göre çocuklarda 9-14 yaş arasında başlayan ergenlik döneminin daha erken yaşlarda başlaması, çocukların psikolojik dengesini de alt üst ettiği bildirildi.

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