Çocuklarınızın dikkatine dikkate alın

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukluk çağında başlayan ve hayat boyu sürebilen bir nöroçeşitlilik türü. DEHB’li bireylerde dikkatini toplamada, hareketlilik ve dürtü kontrolü sorunları yaşayabilirler. Bu durum, akademik, sosyal ve aile yaşamını olumsuz etkiler.

DEHB’nin tedavisinde, ilaç tedavisi, psikoterapi veya bunların bir kombinasyonu kullanılabilir. İlaç tedavisi, beyindeki kimyasal dengesini düzenleyerek, dikkat, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Psikoterapi ise, bireyin kendini tanımasına, davranışlarını yönetmesine, özgüvenini artırmasına ve yaşam kalitesini yükseltmesine destek oluyor.

DEHB’nin tedavisinde, ayrıca bireysel eğitim, anne-baba eğitimi, aile tedavisi ve grup tedavisi gibi yöntemler de uygulanabiliyor. Bu yöntemler, bireyin akademik, mesleki ve sosyal becerilerini geliştirmesine, aile ve arkadaş ilişkilerini iyileştirmesine, sorun çözme ve stresle başa çıkma yeteneklerini güçlendirmesine katkı sağlıyor.

DEHB’nin tedavisi, bireyin yaşına, belirtilerinin şiddetine, alt tipine ve eşlik eden başka psikiyatrik sorunlarının olup olmadığına göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, tedavi planı bireye özgü olarak hazırlanmalı ve düzenli olarak izlenmeli. Tedaviye erken başlamak ve uzun süre devam etmek, DEHB’nin olumsuz sonuçlarını önlemek veya azaltmak açısından çok önemli.

DEHB, tedavi edilebilir bir bozukluktur ve uygun tedavi ile bireyin yaşam kalitesi artabiliyor.