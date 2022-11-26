Katar'da en çok o teknik direktör konuşuldu

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique'nin maçlara scooter ile gitmesi İspanya'yı ikiye böldü.

Sosyal medyada bir grup taraftar Enrique'nin bu davranışını alkışlarken, karşı grup da "şov yapıyor" diye eleştirdi.



As Gazetesi Enrique'nin fırsat buldukça Doha sokaklarında scooter ile gezdiğini yazdı.

İspanyol hoca Katar'da sık sık twich üzerinden taraftarlarla sohbet etmesiyle de ilgi çekiyor.