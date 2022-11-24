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  • ''Arjantin şampiyon olabilir''Rafael Nadal'dan İspanyolları kızdıracak açıklama

''Arjantin şampiyon olabilir''Rafael Nadal'dan İspanyolları kızdıracak açıklama

İspanyol Rafael Nadal, Dünya Kupası hakkında flaş bir yorumda bulundu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 10:10
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Rafael Nadal'dan İspanyolları kızdıracak açıklama. ''Arjantin şampiyon olabilir''

''Arjantin şampiyon olabilir''Rafael Nadal'dan İspanyolları kızdıracak açıklama
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İspanya'nın dünyaca ünlü teniscisi Rafael Nadal, Arjantin'in Suudi Arabistan'a yenilmesine rağmen şampiyon adayı olduğunu söyledi.

Nadal, "Bir yenilgi ile güven neden kaybedilsin? Hala Arjantin şampiyonluk için açık adayım. 

Sadece bir maç kaybettiler ve önlerinde iki maç var. Bence en çok hak ettikleri şey güven ve saygıdır" dedi.

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