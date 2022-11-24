''Bu hakem şikeci'' İspanya'dan hakem Janny Sikazwe'ye ağır suçlama

İspanya'nın Marca Gazetesi, Belçika-Kanada maçını yöneten Zambiyalı hakem Janny Sikazwe'nin şike suçlamalarıyla dolu karanlık bir geçmişi olduğunu yazdı.

Gazete Sikazwe'nin Kanada'nın iki penaltısı vermediğini, Kanadalı futbolculara ağresif davrandığını belirterek, "Tunus ile Mali arasında 2018 oynanan maçta meydana gelen içler acısı bir olay nedeniyle zaten uzaklaştırılmıştı . Bugünkü maçta yaptıkları, o zamanki yaptıklarının yanında sönük kalıyor. Bu skandal, Katar'daki FIFA Dünya Kupası etrafında dönen birçok gizemi gündeme getiriyor. Bu hakem turnuvanın geri kalanında daha büyük bir rol oynayabilir mi? Eğer öyleyse, tüm dünya bunu izleyecek." diye yazdı.