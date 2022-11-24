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Kardeşler ama ayrı milli takımlarda Katar'dalar

Katar'daki Dünya Kupası'nda İspanya ve Gana Milli Takımları'nda ilginç bir benzerlik dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 21:51
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Kimse bilmiyor: İşte Dünya Kupası'nın rakip kardeşleri

Kardeşler ama ayrı milli takımlarda Katar'dalar
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İspanya Milli Takımında oynayan Nico ile Gana Milli takım formasını giyen Inaki kardeşler.
Williams soyadını kullanan iki kardeş aynı anne ve babadan.


Bu onların ilk kez bir Dünya Kupası'nda farklı takımlarda oynaması anlamına geliyor.
İki kardeş en büyük hayallerinin bu kupada birbirlerine rakip olmak olduğunu söylediler.

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