Kardeşler ama ayrı milli takımlarda Katar'dalar

İspanya Milli Takımında oynayan Nico ile Gana Milli takım formasını giyen Inaki kardeşler.

Williams soyadını kullanan iki kardeş aynı anne ve babadan.



Bu onların ilk kez bir Dünya Kupası'nda farklı takımlarda oynaması anlamına geliyor.

İki kardeş en büyük hayallerinin bu kupada birbirlerine rakip olmak olduğunu söylediler.