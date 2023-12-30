Çölün ortasındaki Osmanlı trenini Arabistan 105 yıldır neden kaldırmıyor? Arap hayranı Osmanlıcılar bunu biliyor musunuz?

Para Analiz’de yer alan bilgilere göre, Hicaz Demiryolu üzerinde 100 yılı aşkındır aynı yerde duran Osmanlı’ya ait tren viral oldu.

105 yıldır aynı yerde duruyor çünkü Araplar tarafından Osmanlı’ya düzenlenen sabotajın hatırası.

II. Abdülhamid tarafından tamamlanan Hicaz Demir Yolu Projesi I. Dünya Savaşı’nda İngilizler için büyük bir tehdit unsuruydu.

Proje birçok kez yok edilmeye çalışıldı. İki demir yolu da İstanbul’dan başlayıp Şam’a ulaşacak; oradan da Mekke ve Medine’ye bağlanacaktı.

Hicaz ile güçlü bir bağlantı sağlanması nedeniyle de Osmanlı’nın Orta Doğu’daki hakimiyeti artacaktı. Ancak proje İngilizleri rahatsız etti.

Cihan Harbi tüm şiddetiyle sürerken Osmanlı Devleti 10 cephede savaş veriyordu. Gözleri Osmanlı’nın Osmanlı’nın egemenliğinde olan Arap Yarımadasındaki kabilelerdi.

İtilaf devletleri, Arabistan'da Şerif Hüseyin’in iktidarının tanınacağına yönelik vaat vermeleri üzerine 1916'da isyanı başlattı. Bu isyanın oluşmasına neden olan ve Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırtan Edward Lawrence de oradaydı.

Arap aşiretlerini silahlandırarak Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarında üstlendiği rol nedeniyle kendisi "Arabistanlı Lawrence" denir.

Arap isyancılar Hicaz Demir Yolu'ndan hareket eden treni havaya uçurdu.

Tren çöle doğru yan yattı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin de Orta Doğu ile bağlantısı kesildi.

İsyancı Şerif Hüseyin’in yaptığı anlaşma ile vadedilen bağımsız bir Arap devleti kurulmasından sonra oluşan bu olay, bugün Suudi Arabistan tarafından bağımsızlığın kazanılması olarak kabul edilmiştir.

O gün suikastla devrilen ve Türk askerlerinin şehit edildiği o tren, hâlâ yattığı yerde duruyor. Üstelik Suudi Arabistan da bu treni ziyaretçilere, Osmanlı Devleti’ne karşı alınan zaferin nişanesi olarak göstermekte.