Suudi Konsolosluğunun sokağına Atatürk ve Fahreddin Paşa pankartları asıldı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
Suudi Konsolosluğunun sokağına Atatürk ve Fahreddin Paşa pankartları asıldı
Suudi Arabistan’daki rezaletin ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun olduğu sokağa Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görselleri asıldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde yaşanan rezalet sonrası takımlar sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

Öte tandan Beşiktaş Belediyesi Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu sokağın ismini değiştirdi.

Belediye ekipleri Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yer alan Akasya sokağına Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görsellerini astı.

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Türk bayraklarıyla donatılan sokak sosyal medyada gündem oldu.

Fahreddin Paşa'nın görselinin üzerinde "Çöl Kaplanı Medine Kahramanı" yazısı yer alıyor.

Akasya sokağının adı Meclis kararıyla Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştirme kararı alındı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Ocak ayında gerçekleşecek ilk meclis toplantısında sokağın adının değişeceğini söyledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, fotoğrafları sosyal medya hesabından "Günaydın Beşiktaş" notuyla paylaştı.

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