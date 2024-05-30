Güvercinin tüylerini kimyasalla açan berber tepki topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Güvercinin tüylerini kimyasalla açan berber tepki topladı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir berberin güvercinin tüylerini açmak için kimyasal madde kullandığı görüldü, bu durum hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, bir berberin güvercinin tüylerini kimsayal kullanarak açıp sarıya çevirdiğini görüldü. Olay, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Videonun paylaşılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, berberin güvercin üzerinde kullandığı kimyasal maddenin hayvan sağlığı açısından endişe verici olduğunu belirtti. Kimyasal maddelerin hayvanların cildine ve sağlığına zarar verebileceğine dikkat çeken hayvanseverler, bu tür uygulamalara karşı tepkilerini dile getirdi.

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