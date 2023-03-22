Banka kurtarma operasyonunda fatura bankacılara kesildi

İsviçre'deki banka krizinde ilk fatura bankacılara kesildi. Bankacılara prim ödemeleri durdurmak için harekete geçildi

İsviçre hükümetinin hazırladığı kurtarma paketi kapsamında UBS Group 167 yıldır faaliyet gösteren Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangı karşılığında satın aldı ve bankanın 5.4 milyar dolar büyüklükteki borcunu üstlendi.

İsviçre hükümeti dün yaptığı açıklamada Credit Suisse'in 2022 yılına kadar olan dönemde "çalışanlara daha sonra vereceğini açıkladığı değişken ücretlerin" askıya alınması kararı aldığını belirtti. Söz konusu değişken ücretler çalışanlara dağıtılan hisse senedi gibi primlerden oluşuyor.

Hükümet ayrıca, bu yıl içinde ödenmiş olan veya kısa süre içinde ödeme tarihi gelen prim ödemelerini ise durdurmayacağını, bunun sadece krize sebep olmamış çalışanları korumayı amaçladığını belirtti.

SERT TEPKİ GELDİ

Hükümetin bonus ödemelerini durdurması oldukça alışılmadık bir durum ancak devletin bankayı kurtarmak için yaklaşık 260 milyar frank tutarında garanti vermesi halktan sert tepki aldı.

Credit Suisse, UBS'e satılarak kurtarılmadan önce yayımlanan son faaliyet raporunda 2022 yılı için prim bütçesini %50 küçülterek 1 milyar franka indirdiğini belirtmişti.

İsviçreli sendikalar dün bankanın yöneticilerine prim verilmemesini talep etmişlerdi.