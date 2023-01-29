Crespo şoku

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, cezalı duruma düştü.
Müsabakanın 71. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Crespo, 90. dakikada sarı kart gördü.
Maç öncesi 3 sarı kartı bulunan ve bu kartla cezalı duruma düşen Crespo, Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
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