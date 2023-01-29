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Crespo şoku

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında sarı kart gören Crespo Adana Demirspor maçında yok

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 21:43
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Crespo cezalı durumuna düştü

Crespo şoku
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Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 71. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Crespo, 90. dakikada sarı kart gördü.

Maç öncesi 3 sarı kartı bulunan ve bu kartla cezalı duruma düşen Crespo, Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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