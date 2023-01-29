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Ahmet Çakar açıkladı: Fenerbahçe'nin penaltısında kural hatası var

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 20:45
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Ahmet Çakar: Penaltıda kural hatası var

Ahmet Çakar açıkladı: Fenerbahçe'nin penaltısında kural hatası var
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Çakar, karşılaşmada Fenerbahçe'nin penaltısıyla ilgili olarak, "Fenerbahçe maçında penaltı tekrarı kural hatasıdır. Çizgiden yarım metre ileride olan kaleci topu kurtarsaydı penaltı tekrarı normal idi. Direkten dönen ya da auta giden topta kalecin abartılı terki gerekir(2-3 metre)" paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?
Enner Valencia, 35. dakikada topun başına geldi ve penaltıyı direğe nişanladı. Direkten dönen topu Enner Valencia tamamladı ancak penaltıda üst üste iki vuruş yaptığı için gol önce iptal edildi.
Hakem Volkan Bayarslan, Kasımpaşa kalecisi Erdem'in penaltıda çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrarı istedi. VAR'dan onay bekleyen Volkan Bayarslan, penaltının tekrar edilmesini istedi.
37. dakikada Enner Valencia, ikinci penaltı vuruşunu ağlara gönderdi.

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İbrahim
29.01.2023 21:43
Bir kaç hafta hakemle giderler Ali Koç şampiyonluktan bahseder sonra lig biter Seneye yeni hoca yeni transfer Bu hep böyle gider  
 
Ozen
29.01.2023 21:07
Fener imdat deyince hakemleri hemen yetisir  
 
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