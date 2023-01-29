Ahmet Çakar açıkladı: Fenerbahçe'nin penaltısında kural hatası var

Çakar, karşılaşmada Fenerbahçe'nin penaltısıyla ilgili olarak, "Fenerbahçe maçında penaltı tekrarı kural hatasıdır. Çizgiden yarım metre ileride olan kaleci topu kurtarsaydı penaltı tekrarı normal idi. Direkten dönen ya da auta giden topta kalecin abartılı terki gerekir(2-3 metre)" paylaşımında bulundu.



NE OLMUŞTU?

Enner Valencia, 35. dakikada topun başına geldi ve penaltıyı direğe nişanladı. Direkten dönen topu Enner Valencia tamamladı ancak penaltıda üst üste iki vuruş yaptığı için gol önce iptal edildi.

Hakem Volkan Bayarslan, Kasımpaşa kalecisi Erdem'in penaltıda çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrarı istedi. VAR'dan onay bekleyen Volkan Bayarslan, penaltının tekrar edilmesini istedi.

37. dakikada Enner Valencia, ikinci penaltı vuruşunu ağlara gönderdi.