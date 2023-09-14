Crespo'nun menajeri bu akşam anlaşma için İstanbul'a geliyor

Transfer döneminin son günlerine girerken 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde yeni bir imzaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'nun temsilcisi ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldi.

Haberde, Crespo'nun temsilcisinin Fenerbahçe ile yapılan görüşmeleri tamamlamak için bu akşam İstanbul'da olacağı ifade edildi.

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.