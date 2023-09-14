Crespo'nun menajeri bu akşam anlaşma için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de Miguel Crespo gelişmesi yaşanıyor.

Crespo'nun menajeri bu akşam anlaşma için İstanbul'a geliyor

Transfer döneminin son günlerine girerken 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde yeni bir imzaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'nun temsilcisi ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldi.
Haberde, Crespo'nun temsilcisinin Fenerbahçe ile yapılan görüşmeleri tamamlamak için bu akşam İstanbul'da olacağı ifade edildi.
26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Adem Ljajic ülkesine döndü Spor
Adem Ljajic ülkesine döndü
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ hakkında flaş iddia. Magazin dünyası şokta Magazin
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ hakkında flaş iddia. Magazin dünyası şokta
Gerçeğin ta kendisinin karikatürü. Emre Ulaş hakikati çizdi Karikatür
Gerçeğin ta kendisinin karikatürü. Emre Ulaş hakikati çizdi
Rizespor'a Arjantinli golcü Spor
Rizespor'a Arjantinli golcü
19 yıl önce kaybolmuştu İstanbul'da ortaya çıktı. Bakanlık açıklama yaptı Güncel
19 yıl önce kaybolmuştu İstanbul'da ortaya çıktı. Bakanlık açıklama yaptı
İddialı dizi ekrana veda ediyor. Yayın günü değişmişti Magazin
İddialı dizi ekrana veda ediyor. Yayın günü değişmişti
Aydın'da ağaçlık alanda yangın Güncel
Aydın'da ağaçlık alanda yangın