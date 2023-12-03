Cübbeli Ahmet 'Bana yine hurafeci diyecekler' diyerek açıkladı. Sosyal medya bu sözler sonrası yıkıldı

Cübbeli Ahmet Hoca’nın yaşadığını iddia ettiği bir olay sosyal medyada gündem oldu. Cübbeli, söz konusu olayı “Yine bana hurafeci diyecekler” diyerek açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cübbeli Ahmet 'Bana yine hurafeci diyecekler' diyerek açıkladı. Sosyal medya bu sözler sonrası yıkıldı

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığını iddia ettiği ilginç bir olayı, sohbeti sırasında dinleyenlerine aktardı.

Evindeki tablonun kendi kendine düştüğünden ve kendini yere attığından bahseden Cübbeli Ahmet, "Hiç rüzgar yoktu, tablo kendi kendine düştü" ifadelerini kullandı.

Sakal-ı Şerif'in de kendi kendine hareket ettiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, "Bir Seyyid dua okudu, Sakal-ı Şerif kendi kendine dönmeye başladı. Gözlerimle gördüm" dedi.

'BANA YİNE HURAFECİ DİYECEKLER'

Anlattıklarından ötürü tepki alacağını dile getiren Cübbeli Ahmet, "Bana yine hurafeci diyecekler. Desinler, ben yaşadığımı söylüyorum. Rüya değil" şeklinde konuştu.

Cübbeli Ahmet'in ilginç olaylar anlattığı o anlar, sosyal medyada gündem oldu.

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