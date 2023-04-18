Cübbeli Ahmet iftar sofralarındaki kadınları hedef aldı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan’da kadın ve erkeklerin bir arada olduğu iftar ve sahurları hedef aldı. Cübbeli Ahmet, “Nereden uydurdular böyle bir din ya” dedi.

“BÖYLE BİR DİN UYDURDRULAR”

Ünlü, “Hahaha hihihi yapılacak ortamlarda, ailevi dostluklarda… İftara gidiyorsun, sahura gidiyorsun, aynı masada oturmalar kalkmalar, birbirinin suratına bakmalar… Kadın sana kahve getiriyor, adam kadına meyve suyu ikram ediyor. Böyle bir şey yok yok yok, İslam’da yok” diyerek, “Nereden çıkarttılar böyle bir din uydurdular ya” dedi.

Başörtülü kadınlar için ‘cicili bicili başörtü giyenler’ diyen Ünlü, “Son dönemde çok arttı bunlar. Böyle bir din çıkarttılar. Böyle bir din yok. Böyle bir din anlayışı yok yani, kadın erkek karışık, kayınbirader, kayın şudur budur” dedi.