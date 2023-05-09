Cübbeli Ahmet Allah'a şirk koştu. Muhalefetin vaatleri için 'Cehenneme davetiye çıkarıyor' dedi. Suriyelileri evliya ilan etti

Editör: Ayşe Memiş

İktidara yakınlığıyla bilinen İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet’te de AKP kaybedecek korkusu başladı.

Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayınladığı video ile yine muhalefeti hedef aldı.

SURİYELİLERİ EVLİYA İLAN ETTİ

Muhalefetin seçimi kazanması halinde sadece Suriye'den gelen ulema ve evliyaların ülkelerine gönderileceğini söyleyen Cübbeli Ahmet “Yarın bu kadar Ehli sünnet Müslüman kesilip asıldığı zaman bunun vebalini sen ödeyemezsin” dedi.

“BUNLARIN VAATLERİ CEHENNEME DAVETİYE ÇIKARIYOR”

Millet İttifakı'nı hedefe alan Cübbeli Ahmet, muhalefetin vaatlerinin cehenneme davetiye çıkardığını öne sürdü.

Cübbeli Ahmet "Bu işin vebali bir kilo 300 lira soğan 30 lirayla değil. Bu işin vebali yarın ahirette cehenneme kadar götürür. Bunların vaatleri cehenneme davetiye çıkarıyor." dedi.

Video tartışmalara neden olurken sosyal medyada da viral oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Cübbeli Ahmet'in bu sözlerinin ardından sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

MANSUR YAVAŞ’I DA HEDEF ALDI

Öte yandan Cübbeli Ahmet bu hafta yayınladığı vaazda da Mansur Yavaş hakkında hakaretvari sözler söyledi.

Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş’ın İHA ve SiHA’lar ile ilgili konuşmasına karşılık vererek, "MHP kökenli diye Mansur Yavaş'a bir acaba koymuştuk. Şimdi ona da çarpıyı koyduk.''

İHA ,SİHA senin, benim namusumu koruyor. Neyinden rahatsız oldun İHA'nın, SİHA'nın? Sivri yerinden rahatsız olup, bir yerime girecek diye mi korkuyorsun?'' ifadelerini kullandı.