Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı: Caiz değil. Çocuk o Hocam çocuk. Çıkartın o düşünceleri kafanızdan

Kamuoyunun Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Ünlü geçtiğimiz günlerde havaalanı çıkışında elini sıkmak isteyen küçük kız çocuğunun elini sıkmamış ve elini kendine doğru çekmişti.

Cübbeli Ahmet'in o anları sosyal medyada gündem olmuştu.

"CAİZ DEĞİL"

Cübbeli Ahmet, o anlarla ilgili açıklama yaptı. Erkek çocuğuna da aynı şekilde davrandığını elini öptürmediğini söyleyen Cübbeli Ahmet, “5 yaşındaki kıza niye elini veresin. Bu zaten caiz olmayan bir şey. Ben elini havada bırakmadım. Gülümsedim, ona dua okudum. O zaman 20 yaşındaki kız da gelsin eli havada kalmasın diye onun da elini tutalım, bir de sarılalım kızla, karıyla. Böyle ahlak mı olur?” dedi.