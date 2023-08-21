Nedim Şener Cübbeli Ahmet'in zenginliğini ortaya çıkarttı. Yandaş medyada zenginlik kavgası çıktı

Editör: Ali Öncü

Nedim Şener, Şaban Sevinç ile katıldığı canlı yayında, "Cübbeli’ye evini sorsan telif ücretlerimle aldım der" ifadesini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Nedim Şener'e, Twitter hesabından cevap verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, cevabında şu ifadeleri kullandı:

TV100’de Şaban’la birlikte katıldığı programda, "Cübbeli’ye evini sorsan telif ücretlerimle aldım der" diyen Nedim Şener bu lafının benim ağzımdan sudur etmemiş ancak kendi evhamına dayalı bir iftira olduğunun delilini anlamak istiyorsa Ümit Özdağ’a cevap mahiyetinde attığım yazıyı iyi okusun da kendisini evhamlara mağlub etmesin!

CÜBBELİ AHMET: "ZENGİN OLSAM DA YİNE CENNETE GİRME ÜMİDİM VAR"

Cübbeli Ahmet, Ümit Özdağ'a daha önce cevap verdiğini belirterek alıntıladığı o mesajda ise şunları yazmıştı:

"Ey Ümit Özdağ! Benim babam 80 yılında Türkiye’nin demirinin %80’ini elinde bulunduracak derecede zengin idi. Ok Çivi markası hala birçoklarının hafızasında kazılıdır. 80 senesinde 15 yaşımdayken 80 model Mercedes’le özel şöförüm beni camilerde sohbete taşırdı. Ama 28 Şubat cuntasının marifetiyle babam iflas ettirildi. Ben de hapislere atıldım. Ama şu anda zenginlikten nasibim yoktur. Yıllardır telif ücretlerimle babamın borçlarını ödemek ve hacizlerini kaldırmakla uğraştım.

Şu anda yüzden fazla matbu eserim bulunmaktadır. Dolayısıyla ben diğer bazı hocaların aksine bu işe zengin başladım nisbi olarak fakir bitirdim. Benim şu anda zengin olduğuma dair elinde ne belge varsa çıkar görelim. İslamiyete göre herkes kendi mülkiyetinde olana göre zekat vermektedir.

Şu anda benim ve çoluk çocuğumun oturduğumuz evlerden başka gelir getiren hiçbir mal varlığım yoktur. Bu evlerin hepsi de babamın zengin zamanında alınan evlerin satılması suretiyle alınmıştır ki hangi tarihte neyin satılıp neyin alındığı tapu kayıtlarında müsecceldir. Kendi üstümde de Esenyurt’taki yüz metre arsadan başka bir tapu yoktur. Orayı da haberimiz olmadan devlet trafo kurarak bedava kullanmaktadır.

Geri kalan telif ücretleri ise bu pahalılıkta zaten başa baş denk gelmektedir. Dolayısıyla cennete ilk girenlerle birlikte girmeyi ümit ediyorum. Ama senin Mossad’la görüşen biri olman hasebiyle dünya derin devletiyle ilişkilerinden dolayı neler kazandığın kimsenin malumu değildir. Kur’an şerîatına inanmıyorsan zaten cennete girmen söz konusu da değildir.

Ben faraza zengin olsam da yine cennete girme ümidim var. Seni de Kur’an şerîatına inanarak cennete girmeye davet ediyorum. Amelin olmasa da bu hususta sadece iman dahî gecikmeli de olsa cennete girmene yeter!

ŞENER: "BABA ÇİVİ ÜRETİCİSİ, AMA DÜĞMELER KRALİYET MUHAFIZLARINDAN"

Bu sözlere cevap veren Nedim Şener, Cübbeli Ahmet'e ait eski bir videoyu paylaşarak şunları söyledi:

"Tamam @c_ahmethoca , Allah uzun ömür versin baba çivi üreticisi demir tüccarı, hanlar hamamlar ama düğmeler İngiliz, Kraliyet muhafızlarından Anlamıyorsun ama dikenler dikmiş ???? @sabansevinc2"

ŞENER: "AĞZI PİS BİR TROL EKİBİ VAR"

Cübbeli Ahmet'in sosyal medyada trol ekipleri olduğunu iddia eden Şener şunları söyledi:

"Sizin ekipten de oldukça kalabalık ağzı pis bir trol ekibi var @c_ahmethoca , ya insan gibi yazmayı öğrensinler, ya bunlara bir vaaz çek ya da tasmalarını … Tatlıya bağlanacak muhabbeti zehirlemesinler, zehir onlara yaramaz !!!"

CÜBBELİ AHMET: "EL FATİHA DEYİNCE KÖPÜK GİBİ DAĞILIP GİDENLER OLMALI"

Cübbeli Ahmet, Şener'e yeniden cevap verdi.

Kur'an kursu olduğu iddialarına yanıt veren Cübbeli Ahmet, iddialar hakkında yasal işlem başlattığını belirtti:

"Sayın Nedim bey, “Teliften geçiniyorum” sözlerim hakkında yaptığınız beyanların altında bana edilen küfür ve hakaretleri acaba takip ediyor musunuz?

Ama maalesef beni dinleyenler içerisinde de kötü söz sarf eden insanlar olduğunu duyuyorum fakat bunlar el-Fatiha deyince köpük gibi dağılıp gidenler olmalı ki bu işin üzerinde bu kadar durduğum halde, edebe riayeti ve kötü söz konuşmamayı tembihlememe rağmen hâlâ böyle yapıyorlarsa ya bizim aramızı bozmak isteyen kriptolardır ya da sözden etkilenmeyen kültürsüzlerdir. Allah hepsini ıslah eylesin. Biz vatanseverlikte aynı gemide olduğumuz şuuruyla hareket etmeye devam edeceğiz. Ama maalesef beni dinleyenler içerisinde de kötü söz sarf eden insanlar olduğunu duyuyorum fakat bunlar el-Fatiha deyince köpük gibi dağılıp gidenler olmalı ki bu işin üzerinde bu kadar durduğum halde, edebe riayeti ve kötü söz konuşmamayı tembihlememe rağmen hâlâ böyle yapıyorlarsa ya bizim aramızı bozmak isteyen kriptolardır ya da sözden etkilenmeyen kültürsüzlerdir. Allah hepsini ıslah eylesin. Biz vatanseverlikte aynı gemide olduğumuz şuuruyla hareket etmeye devam edeceğiz.

Ama Şaban Sevinç ( @sabansevinc2 ) gibi, hiçbir yerde Kuran kursum olmadığı halde her yerde teşkilatlanmışım gibi bana iftira atarak hakiki teşkilatçıları gözardı etmeye çalışanlar hakkında yasal süreci başlattım. Eğer doğru konuşuyorlarsa mahkemede ispat etsinler."

CÜBBELİ AHMET: "BABAM DAHA RAHMETLİ OLMADI"

Paylaştığı diğer bir paylaşımda ise Cübbeli Ahmet şunları belirtti:

"Nedim Bey babam daha rahmetli olmadı. Gerçi rahmet diriye de lazım. Benim hakkımda konuşman için biraz daha bilgi sahibi olman lazım. İkimiz de Fetözedeyiz Şaban Sevinç ( @sabansevinc2 ) gibi her gün şerit değiştirenlerin gazına gelmemek lazım."