Cübbeli’nin kol düğmeleri İngiliz Kraliyet armalı çıktı. Fakirliği öve öve bitirememişti

Ümit Özdağ’la yaşadığı polemikte fakirliği öven Cübbeli Ahmet‘in geçmişte katıldığı bir yayında Murat Bardakçı ile arasında geçen konuşma ve İngiliz Kraliyet armalı kol düğmeleri yeniden gündem oldu.

Cübbeli’nin kol düğmeleri İngiliz Kraliyet armalı çıktı. Fakirliği öve öve bitirememişti

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün yıllar önce katıldığı bir yayında Murat Bardakçı’yla arasında geçen diyalog yeniden gündem oldu. Cübbeli Ahmet’in “Royal Guards” markalı kol düğmeleri Bardakçı’nın dikkatini çekmiş, Ünlü isi “Ben anlamam pek, hediyedir” demişti.

ÜMİT ÖZDAĞ İLE POLEMİK YAŞAMIŞTI

Cübbeli ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasında sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmada fakirliği öven Cübbeli Ahmet’in “Fakir 500 sene evvel cennete giriyor, zekatını veren zengin sabreden fakirden 500 sene sonra cennete giriyor. İkisi de cenneti hak etmiş, ama 500 sene evvel cennete girmek ne demek ya?” dediği videoyu alıntılayan Özdağ, “Ahmet Hoca, senin 500 sene cennetin kapısında beklemeni hiç istemem. Servetini fakirlere dağıt ve 500 sene erken cennete gir. Bir de sorayım, zengin şeyhler fakir müritlerinden 500 sene sonra mi cennete girecekler?” ifadelerini kullandı.

KOL DÜĞMELERİ İNGİLİZ KRALİYET ARMALI

Bunun üzerine yıllar öncesine ait bir yayından görüntüler yeniden gündem oldu.

Yayında gazeteci Murat Bardakçı, Ünlü’nün kol düğmelerinin İngiliz Kraliyet ailesinin arması basılı olan “Royal Guards” marka olduğunu fark etmişti. Cübbeli Ahmet ise “Hediyeleşmek sünnet, hediye gelirse alıyorum” yanıtını vermişti.

O anlar sosyal medyada defalarca paylaşılırken, günün en çok konuşulan görüntülerinden oldu.

screenshot-2.png

screenshot-5.png

screenshot-3.png

screenshot-4.png

İlgili Haberler
Özdağ ve Cübbeli arasında ‘cennete girme’ tartışması çıktı
Ümit Özdağ’dan Cübbeli Ahmet'e zehir zemberek sözler: 500 sene erken gir cennete…
Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı: Caiz değil. Çocuk o Hocam çocuk. Çıkartın o düşünceleri kafanızdan
Cübbeli sarıklı adam üstü açık son model aracıyla gününü gün etti. Vatandaşa şükür tavsiye eden hızlı ve takkeli
Cübbeli'nin karı kocanın yatağı ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı
Öne Çıkanlar
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Çocukların otoyoldaki tehlikeli oyunu kamerada Güncel
Çocukların otoyoldaki tehlikeli oyunu kamerada
Trabzonspor'a Trezeguet'ten kötü haber. Son durumu belli oldu Spor
Trabzonspor'a Trezeguet'ten kötü haber. Son durumu belli oldu
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır atasözü ne demek? Atasözleri ve Deyimler
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır atasözü ne demek?
Efsane dizi Dallas'ın Sue Ellen'i Linda Gray'in son hali ortaya çıktı Magazin
Efsane dizi Dallas'ın Sue Ellen'i Linda Gray'in son hali ortaya çıktı
Ek MTV iptal edilebilir mi? Bu yazıyı okuyan iki kere MTV ödememek için mahkemeye koşacak Ekonomi
Ek MTV iptal edilebilir mi? Bu yazıyı okuyan iki kere MTV ödememek için mahkemeye koşacak
Meteoroloji il il açıkladı. Aşırı sıcaklar devam edecek mi? Güncel
Meteoroloji il il açıkladı. Aşırı sıcaklar devam edecek mi?