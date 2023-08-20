Cübbeli’nin kol düğmeleri İngiliz Kraliyet armalı çıktı. Fakirliği öve öve bitirememişti

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün yıllar önce katıldığı bir yayında Murat Bardakçı’yla arasında geçen diyalog yeniden gündem oldu. Cübbeli Ahmet’in “Royal Guards” markalı kol düğmeleri Bardakçı’nın dikkatini çekmiş, Ünlü isi “Ben anlamam pek, hediyedir” demişti.

ÜMİT ÖZDAĞ İLE POLEMİK YAŞAMIŞTI

Cübbeli ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasında sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmada fakirliği öven Cübbeli Ahmet’in “Fakir 500 sene evvel cennete giriyor, zekatını veren zengin sabreden fakirden 500 sene sonra cennete giriyor. İkisi de cenneti hak etmiş, ama 500 sene evvel cennete girmek ne demek ya?” dediği videoyu alıntılayan Özdağ, “Ahmet Hoca, senin 500 sene cennetin kapısında beklemeni hiç istemem. Servetini fakirlere dağıt ve 500 sene erken cennete gir. Bir de sorayım, zengin şeyhler fakir müritlerinden 500 sene sonra mi cennete girecekler?” ifadelerini kullandı.

KOL DÜĞMELERİ İNGİLİZ KRALİYET ARMALI

Bunun üzerine yıllar öncesine ait bir yayından görüntüler yeniden gündem oldu.

Yayında gazeteci Murat Bardakçı, Ünlü’nün kol düğmelerinin İngiliz Kraliyet ailesinin arması basılı olan “Royal Guards” marka olduğunu fark etmişti. Cübbeli Ahmet ise “Hediyeleşmek sünnet, hediye gelirse alıyorum” yanıtını vermişti.

O anlar sosyal medyada defalarca paylaşılırken, günün en çok konuşulan görüntülerinden oldu.