Cübbeli Ahmet'e göre Erdoğan'ı İsmailağa'nın şeyhi kurtarmış. Yağmur yağmıyormuş yağmur yağdırmış

Cübbeli Ahmet verdiği bir vaazda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde, kendisini İsmailağa Cemaati‘nin merhum lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun kurtardığını anlattı.

Cübbeli Ahmet'e göre Erdoğan'ı İsmailağa'nın şeyhi kurtarmış. Yağmur yağmıyormuş yağmur yağdırmış

İsmailağa Cemaati, Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’nün cemaatle ilgili konuları televizyon kanallarında dile getirdiği için uyarıldığını ancak Ünlü’nün özür dilemesine rağmen söylemlerine devam ettiği açıklamıştı.

Cübbeli Ahmet Hoca ise İsmailağa Cemaatini yalancılıkla suçlayıp "Allah'a havale ediyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Bu tartışmaların ardından Cübbeli Ahmet Hoca'nın İsmailağa Cemaati‘nin merhum lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili konuşması gündeme oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden bahseden Cübbeli, "Tayyip Bey'in belediye başkanlığında Mahmut Efendi kurtardı. Susuzluktan bitmişti belediye. Çünkü CHP'den gelmişti." dedi.

23 Haziran 2022 vefat eden İsmailağa Cemaati‘nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun dua etmesiyle belediye susuzluktan kurtuldu diye Cübbeli sözlerine şöyle devam etti:

"Beykoz'a geliyorduk cam gibi bir leke yok. Kürsüde bir dua ediyordu. İkindide yağıyordu kesin.
Otomatiğe bağlamış Rabbim Mahmut'um dua edecek, ben yağdıracağım."

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