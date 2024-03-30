Erdoğan İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İsmailağ Cemaati'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Hasan Efendi, Erdoğan ve Kurum'a hayır duasında bulundu.

İsmailağa Cemaatii sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû), kendisini ziyaret eden Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhterem Murat Kurum Beyefendi'ye hayır duâda bulundular" İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsmailağa Cemaati'ne yaptığı ziyaret tartışma konusu oldu.

İsmailağa Cemaati'nden ayrılan ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati'nin paylaşımına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Cübbeli Ahmet, kendisinin Cumhur İttifakı'na âleni destek verdiğini fakat İsmail Cemaati'nin herhangi bir açıklama yapmadığını ifade etti.

Cübbeli Ahmet sosyal medya hesabı X’den şu ifadeleri kullandı, "Ey İsmailağa! Tayyip Bey beni değil sizi ziyarete geldiği halde şu saat olmuş seçime saatler kalmış hâlâ reylerin Cumhur İttifakı’na verilmesi gerektiği hakkında bir açıklamanız yok. Ben Allah için ve DEM’cilerin güçlenmemesi için Cumhur İttifakı’na alenî destek vermekle yetinmedim, Saadet ve Yeniden Refah gibi partilere de bu seçim itibariyle teröristlerin kazanmasına yol açacağı için rey vermenin caiz olmadığını beyân ederek bu kadar insanların sövüp saymalarına maruz kalmayı göze aldım. Siz hâlâ milli ve dînî duruşunuzu bugün bu saate kadar sergileyemedinizse ne zaman sergileyeceksiniz? İnsan: “buna mânî olan nedir?!!!” diye düşünmüyor değil!"