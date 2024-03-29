Cübbeli Ahmet’ten seçim fetvası: Cumhur İttifakı'na oy vermek vaciptir

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi fetva gibi bir video yayınladı.

Şeyhlik tartışmalarının yaşandığı İsmailağa cemaatinden ihraç edilen Cübbeli, Cumhur İttifakı dışında kalan partilere oy vermenin caiz olmadığını iddia etti.

Cübbeli Ahmet, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlara mı teslim edelim yani. Onun için mecburen fıkıha göre konuşuyorum. Ehveni şerin tercih olunması vaciptir. Vaciptir ne demek başka çıkarın yok, mecbursun. Bunu yapmadığı anda günahkar olur. Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir. Bunlar mesuldür. Günahkar olur ve azaba gider. Sana ne bu işlerden diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım."

İSMAİLAĞA’DAN KOVULMUŞTU

İsmailağa cemaati, önceki gün çok sert bir açıklama yayınlayarak, Ahmet Mahmut Ünlü’nün cemaatle ilişkisinin kesildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Ünlü'nün "rabıtalık projesi" üzerinden cemaati bölmeyi amaçladığı, "iftira ve yalanlarla" cemaatin hocalarını itibarsızlaştırmaya çalıştığı öne sürülmüştü.