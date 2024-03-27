İsmailağa liderinin Cübbeli Ahmet'i reddettiği video ortaya çıktı. Cübbeli Ahmet tarikattan kovulmuştu

İsmailağa Cemaati, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün cemaat içinde bölünme oluşturduğunu, tarikatın içindeki bilgileri kamuoyuna yaydığını, cemaatin 2022 tarihinde vefat eden lideri Mahmud Ustaosmanoğlu’nun ailesi aleyhinde faaliyetler içine girdiğini anlatan bir açıklamada bulundu.

Cemaat sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvânımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.

"CÜBBELİ AHMET GÖRÜŞMEYE GELMESİN"

İsmailağa’nın Ustaosmanoğlu’ndan sonraki lideri Hasan Kılıç’ın, Cübbeli Ahmet’in Rabıta için görüşme isteğinin iletilmesi üzerine “Gelmesin” dediği video ortaya çıktı.

Videoda bir kişi İsmailağa Cemaati liderine "Cübbeli Ahmet Rabıta için seninle görüşmek istiyor gelsin mi?" diye soruyor. Tarikat lideri ise “Gelmesin” yanıtını veriyor.

İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabı X'den Cübbeli Ahmet için yaptığı paylaşım ise şu şekilde,