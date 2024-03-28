İsmailağa cemaatinden kovulan Cübbeli Ahmet 'Bir yere gitmiyorum' dedi. 'Mürit müridi kovamaz' çıkışı

İsmailağa cemaatinde, şeyhlik tartışması sürerken Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından cemaatin başına geçen Hasan Kılıç ile Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasında gerilim devam ediyor.

İsmailağa cemaati dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cübbeli Ahmet'in cemaat içinde bölünme çıkarttığı ve tarikat mahremini kamuoyuna yaydığı gerekçesiyle cemaatten kovduğunu duyurdu.

Ahmet Mahmut Ünlü, yaptığı açıklamada İsmailağa Cemaati'nin kendisini ihraç ettiğine yönelik "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin" ifadelerini kullandı.

"CÜBBELİ AHMET HOCA'YI REDDETTİ"

Sosyal medya hesabından yaklaşık 4 saatlik bir video paylaşan Cübbeli Ahmet, İsmailağa Cemaati'nin açıklamasında yer alan, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz Cübbeli Ahmet Hoca'yı reddetti" ifadesine tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek? Öte yandan videoda montaj söz konusu" dedi.

İsmailağa cemaati dün yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

NE OLMUŞTU?

Mahmut Ustaosmanoğlu öldükten sonra İsmailağa cemaatinde başa geçme hakkının kendisinde olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, 5 gün önce bir video yayınlayıp cemaatin ileri gelenlerine çarşamba akşamına kadar süre vermişti.

Süre henüz dolmadan İsmailağa cemaati, Cübbeli Ahmet Hoca ile tüm bağlarını kopardığını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde de Cübbeli Ahmet kalp krizi geçirmişti.