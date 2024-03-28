İsmailağa cemaatinden kovulan Cübbeli Ahmet 'Bir yere gitmiyorum' dedi. 'Mürit müridi kovamaz' çıkışı

Kaynak: Haber Merkezi
İsmailağa cemaatinden kovulan Cübbeli Ahmet 'Bir yere gitmiyorum' dedi. 'Mürit müridi kovamaz' çıkışı
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dün İsmailağa cemaatinden kovulmuştu. İsmailağa cemaatinin kendisini kovmasına karşı çıkan Cübbeli, "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Şeyh müridi kovar, mürit müridi kovamaz" dedi.

İsmailağa cemaatinde, şeyhlik tartışması sürerken Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından cemaatin başına geçen Hasan Kılıç ile Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasında gerilim devam ediyor.

İsmailağa cemaati dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cübbeli Ahmet'in cemaat içinde bölünme çıkarttığı ve tarikat mahremini kamuoyuna yaydığı gerekçesiyle cemaatten kovduğunu duyurdu.

Ahmet Mahmut Ünlü, yaptığı açıklamada İsmailağa Cemaati'nin kendisini ihraç ettiğine yönelik "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin" ifadelerini kullandı.

"CÜBBELİ AHMET HOCA'YI REDDETTİ"

Sosyal medya hesabından yaklaşık 4 saatlik bir video paylaşan Cübbeli Ahmet, İsmailağa Cemaati'nin açıklamasında yer alan, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz Cübbeli Ahmet Hoca'yı reddetti" ifadesine tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek? Öte yandan videoda montaj söz konusu" dedi.

İsmailağa cemaati dün yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

aa.png

bb.png

cc.png

dd.png

ee.png

ff.png

gg.png

NE OLMUŞTU?

Mahmut Ustaosmanoğlu öldükten sonra İsmailağa cemaatinde başa geçme hakkının kendisinde olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, 5 gün önce bir video yayınlayıp cemaatin ileri gelenlerine çarşamba akşamına kadar süre vermişti.

Süre henüz dolmadan İsmailağa cemaati, Cübbeli Ahmet Hoca ile tüm bağlarını kopardığını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde de Cübbeli Ahmet kalp krizi geçirmişti.

İlgili Haberler
İsmailağa liderinin Cübbeli Ahmet'i reddettiği video ortaya çıktı. Cübbeli Ahmet tarikattan kovulmuştu
Flaş... Flaş... Cübbeli Ahmet İsmailağa Cemaati'nden kovuldu
Son Haberler
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı Spor
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri... Magazin
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri...
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi Magazin
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir?
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a' Spor
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım Magazin
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu Dünya
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu