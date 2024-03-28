Tarikattan kovulan Cübbeli Ahmet videonun montaj olduğunu iddia etti

Kaynak: Haber Merkezi
Tarikattan kovulan Cübbeli Ahmet videonun montaj olduğunu iddia etti
İsmailağa cemaati yaptığı açıklamayla Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’yü tarikattan ihraç ettiğini duyurmuştu. Cübbeli Ahmet’ten konuyla ilgili açıklama geldi.

İsmailağa cemaati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Mahmut Ünlü’yü tarikattan ihraç ettiğini duyurmuştu.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaatinin kendisini cemaatten ihraç ettiğine yönelik açıklamasına yanıt verdi. Cübbeli Ahmet, "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin” ifadelerini kullandı.

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vefatının ardından İsmailağa cemaatinde posta oturma hakkının kendisinde olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, 5 gün önce bir video paylaşıp cemaatin ileri gelenlerine çarşamba akşamına kadar süre vermişti.

Fakat süre henüz dolmadan İsmailağa cemaati, Cübbeli Ahmet Hoca ile tüm bağlarını kopardığını duyurdu. Yapılan açıklamaya Cübbeli Ahmet Hoca’dan cevap geldi.

Sosyal medya hesabından yaklaşık 4 saatlik bir video yayınlayan Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa cemaatinin açıklamasında yer alan, “Şeyhimiz Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz Cübbeli Ahmet Hoca'yı deddetti” ifadesine tepki gösterdi.

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"VİDEODA MONTAJ SÖZ KONUSU"

Cübbeli Ahmet “Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek? Öte yandan videoda montaj söz konusu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa cemaatinden yapılan açıklamada Cübbeli Ahmet Hoca'nın İsmailağa ile bağı olmadığı duyurulmuştu. Cübbeli Ahmet Hoca için “Cemaatimizin hocalarını hedef göstermektedir", "Tarikatımızın mahremini ortaya saçmıştır", "Mahmud Efendi Hazretlerimizin ailesini hedef almıştır", "Hasan Efendi Hazretlerimize hürmetsizlik etmektedir", "Cemaati dağıtmak için çalışmaktadır" gibi ifadeler kullanılmıştı.

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