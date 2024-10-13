Cuma dizilerine genel bakış

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Cuma akşamları ekrana gelen diziler de kıyasıya bir rekabet halinde. Belki de haftanın en çekişmeli günü, ‘Cuma’ diyebiliriz.

‘Kızılcık Şerbeti’ (Show TV), ‘Yalı Çapkını’ (Star TV), ‘Kara Ağaç Destanı’ (TRT 1) ve ‘Arka Sokaklar’ (Kanal D), şu an için yollarına devam ediyorlar. ‘Kötü Kan’ (NOW TV), önceki akşam son kez ekrana gelerek 6. bölümüyle final yaptı. Sezon başından bu yana kan kaybı süren ‘Yalı Çapkını’nın ‘tekrarı yok’ sloganı yine işe yaramadı. Dizi, uzun zaman sonra Total’de 4; AB ve ABC’de ise 3 reytingin altına düştü. Aynı gün yayınlanan ‘Arka Sokaklar’, Total’de ilk kez ‘Yalı Çapkını’nın önünde yer aldı. Yıllardır ekrana gelen ‘Arka Sokaklar’ın belli bir kitlesi var. Bu da hâliyle diziyi yayında tutmaya yetiyor. ‘Kızılcık Şerbeti’nde işler yolunda. Kanal memnun, yapımcı mutlu, izleyici keyifli. Sezon sonuna kadar bu şekilde gideceğe benziyor. ‘Kara Ağaç Destanı’ için aynı şeyi söylemek zor. Zira, dizi bir süredir alarm veriyor.

Bakalım, önümüzdeki haftalarda neler olacak? Takipteyim.

‘Muskat’ seyirciyle buluşuyor

Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği, yapımını Kadar’ın, yapımcılığını Begüm Ertuğrul’un üstlendiği Esra Dermancıoğlu tarafından sahnelenmeye başlayacak olan ‘Muskat’, ilk oyunları için geri sayıma başladı.

‘Muskat’, yıllardır bakımını üstlendiği annesinin ölümünden sonra Yaşar’ın (Esra Dermancıoğlu) zihninin derinliklerinde yaşananları sahneye taşıyacak. Hayatı ile ilgili artık ne yapacağına dair en ufak bir fikri olmayan Yaşar’ın zihni Paris sokaklarında savrulurken İstanbul’un gölgesi onu sürekli gerçekliğe döndürecek.

22 ve 23 Ekim’de Zorlu PSM Yüzde 100 Stüdyo’da sahnelenecek oyun, seyircilere 60 dakikalık unutulmayacak bir deneyim sunacak.

Çağatay Akman’ın ‘Beni Vurma’sı

Çağatay Akman, bu kez Baran Kuş ile yaptığı düet şarkısı ‘Beni Vurma’yla karşımıza çıktı. Poll Production etiketiyle yayınlanan şarkının sözleri Çağatay Akman ve Baran Kuş’a ait. Müziği yine Çağatay Akman’a imzalı ‘Beni Vurma’nın düzenlemesini Alo Waxy yapmış.

Sitemkâr âşıklar için biçilmiş kaftan niteliği taşıyan şarkı, alışılmışın dışına çıkarak hareketli melodileriyle bir anda kendinizi dans ederken bulacağınız özgün ve keyifli bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Renklerin, kostümlerin ve hikâyesinin izleyenleri çok eğlendireceğe benzeyen klibin yönetmenliğini Yusufcan Özbilen yapmış.

Çağatay Akman, yine farkını ortaya koymuş. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.