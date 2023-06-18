Cumhur İttifakı barajı indirip tarihî hata yaptı…

CHPKK + HDP diye iftira attılar mı? Attılar…

Sahte videolar kurgulanıp siyasi kumpaslar kurdular mı? Kurdular…

“Kemal Kılıçdaroğlu Kandil’le görüştü, PKK’ya af gelecek” dediler mi? Dediler…

Peki, tek sorum var?

Seçim barajını yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirip PKK+HDP= Yeşil Sol Parti’nin (YSP) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmesinin yolunu açan kim?

-AKP+MHP,

-Recep Tayyip Erdoğan+Devlet Bahçeli…

Peki, Erdoğan ve Bahçeli’nin asıl hedefi neydi?

-MHP’nin barajı aşmasıydı.

Aşamazsa AKP iktidarı da Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı da tehlikeye girecekti…

-Peki, sonuç ne oldu?

PKK+HDP= Yeşil Sol Parti yüzde 8,83 oy aldı…

-Bu durumda bakalım ne oldu:

Seçim barajı önceki seçim 2018’de olduğu gibi yüzde 10 olsaydı;

-PKK+HDP= Yeşil Sol Parti meclise giremezdi.

Peki, sonuç meclise nasıl yansırdı?

Bu sorunun yanıtı için Polimetre araştırmanın ve ODTÜ’lü gönüller ekibinin kurucusu M. Günal Ölçer’i aradım.

Ölçer D’Hondt hesap makinesi ile seçim öncesi bir çok senaryoya göre partilerin ve ittifakların oy oranlarının çalışmalarını yaptığını vurgulayarak dedi ki;

-“Benim CHP’m bu sistemimizden yararlanmak için tek adım atmadı.

Koyun pazarlığı gibi olmaz. Sisteme bilimsel verileri istediğiniz gibi yüklerseniz muhtemel tabloyu yüzde 1-2 yanılma payıyla seçim öncesi gerçeği görürsünüz.

Bana 5 dakika müsaade edin hemen size raporlayayım.”

Gerçekten tam 4 dakika sonra Ölçer’den mail olarak sonuç geldi.

Seçim barajı 14 Mayıs’taki milletvekili seçiminde yüzde 10 olsaydı hangi parti kaç milletvekili çıkartırdı?

İşte Ölçer’in şok yaratacak hesaplaması:

“14 Mayıs milletvekili seçim sonuçlarını yüzde 10 ve yüzde 7 baraja göre şöyle hesapladım.

-Cumhur İttifakı için sonuç şöyle:

AK Parti:

Oy oranı: Yüzde 35.63

Yüzde 7 barajına göre Milletvekili sayısı: 268

Yüzde 10 barajına göre Milletvekili sayısı: 311

MHP:

Oy oranı: Yüzde 10.08

Yüzde 7 barajına göre Milletvekili sayısı: 50

Yüzde 10 barajına göre Milletvekili sayısı: 56

Yeniden Refah Partisi:

Oy Oranı: Yüzde 2,8

Yüzde 7 barajına göre Milletvekili sayısı: 5

Yüzde 10 barajına göre Milletvekili sayısı: 5

Şimdi sonuca dikkat çekeyim:

-Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki toplam milletvekili sayısı:

Yüzde 7 barajı ile halen toplam milletvekili sayısı: 323 oldu.

Yüzde 10 barajı ile halen toplam milletvekili sayısı: 372 olacaktı…”

Değerli okurlarım,

AKP ve MHP hazırlayacakları yeni Anayasayı referanduma götürmek için Meclis’te gerekli sayıyı aşacaklardı.

16 Nisan 2017’de olduğu gibi yeni anayasayı referanduma götürmesinden Türkiye’yi Allah korudu…

M. Günal Ölçer’in gönderdiği bu tabloya göre:

-“Millet İttifakı’nın alacağı sonuç şöyle.

CHP:

Oy oranı: Yüzde 25.35

Yüzde 7 barajına göre Milletvekili sayısı: 169

Yüzde 10 barajına göre Milletvekili sayısı: 179

İYİ Parti:

Oy oranı: Yüzde 9,7

Yüzde 7 barajına göre Milletvekili sayısı: 49

Yüzde 10 barajına göre Milletvekili sayısı: 57

-Millet İttifakı’nın Meclis’teki toplam milletvekili sayısı:

Yüzde 7 barajı ile halen toplam milletvekili sayısı: 212 oldu.

Yüzde 10 barajı ile halen toplam milletvekili sayısı: 228 olacaktı…”

Demek ki;

AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı barajı yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürünce ortaya çıkan siyasi sonuç hiç de arzu ettiği gibi olmadı:

-MHP’nin kapatılsın dediği HDP’nin kapatılmasının hiçbir hükmü kalmadı

-HDP kaderine terk edildi ve Yeşil Sol Parti MHP ve AKP sayesinde tüm ithamları sıfırlayarak yüzde 7 barajını aştı ve meclise kuruldu.

-Cumhur İttifakı anayasayı referanduma götürecek meclis çoğunluğunu kazanamadı.

Ava giden avlanır derler…

Cumhur İttifakı barajı indirip tarihî hata yaptı…