Cumhur İttifakı’nın desteğiyle Meclis’e giren Fatih Erbakan, Erdoğan’ı eleştiri yağmuruna tuttu

Seçimlerden sonra hükümetten vergi, enflasyon ve ekonominin düzelmesine yönelik bazı beklentiler içerisinde olduklarını aktaran Erbakan, Orta Vadeli Program'a dair getirdiği eleştirilerle Erdoğan'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

KAYNAK: AA
Cumhur İttifakı’nın desteğiyle Meclis’e giren Fatih Erbakan, Erdoğan’ı eleştiri yağmuruna tuttu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarın geçen günlerde açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) ve vergi düzeni hakkında hakkında eleştirilerini dile getirdi.

Erbakan, “Geniş halk kesimlerinden, dar gelirliden toplanan vergilerden oluşan bu mevcut çarpık vergi sistemini, adil bir vergi sistemi haline dönüştürülmesi lazım. Zenginden daha az, fakirden daha çok vergi alan bir sisteme hayır” ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, Erzurum’daki İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 3. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

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Seçimlerden sonra hükümetten vergi, enflasyon ve ekonominin düzelmesine yönelik bazı beklentiler içerisinde olduklarını aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

“Denk bütçe yapılmadan borçlanmaya devam ederek, borç faizi ödemekten kurtulamayacağımızı yıllardan beri ifade ediyorum. Bakınız merhum liderimiz Erbakan hocamız 11 aylık kısa bir sürede koalisyonla iktidarda olmasına rağmen ilk yaptığı iş, tek bütçeyi gerçekleştirmek oldu.

Şu anda Orta Vadeli Program’la bunun çok çok uzağında olduğumuzu maalesef görüyorum. Geniş halk kesimlerinden, dar gelirliden toplanan vergilerden oluşan bu mevcut çarpık vergi sistemini, adil bir vergi sistemi haline dönüştürülmesi lazım.

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Zenginden daha az, fakirden daha çok vergi alan bir sisteme hayır. Adil bir vergi sistemine geçilmesi lazım. Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesi ve bunların ihracatı için devletin kolları sıvaması, taşın altına elini koyması lazım. Katma değerli ürün üretmeden zenginleşmek olmaz.”

Konuşmasında “çocukların ve gençlerin geleceği için genel seçimlerde Cumhur İttifakı içerisinde yer aldıklarını” söyleyen Erbakan, bir pazarlık içerisine girmediklerini ifade ederek şu görüşlerini dile getirdi:

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“‘Sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız’ diyerek, ‘İstanbul sözleşmesini geri getireceğiz’ diyenlere fırsat vermemek için ‘LGBT Türk aile yapısını etkilemez, zarar vermez’ diyenlerin ve bu zihniyetin iktidar olmaması için böyle bir tavır içerisinde olduk.

‘Okul öncesinde 5 yaşında 6 yaşında çocuklara Kur’an öğretmek Taliban zihniyetidir’ diyenlere bu ülkeyi bu devleti teslim etmemek için böyle bir tavrın içerisinde olduk.”

Erbakan, halkın da seçimlerde bu yönde düşündüğünü, ekonomik sorunları bir kenara bırakarak, vatanının ve devletinin yanında yer aldığını belirtti.

DİZİ VE FİLM ELEŞTİRİSİNDE BULUNDU

Erbakan, televizyon dizileri başta olmak üzere birçok programın ve filmin, aile yapısına direkt etki yaptığını, yetişen yeni nesillerde çöküntülere sebebiyet verdiği görüşünü savundu.

“KİM KİMİN BABASI BELLİ DEĞİL”

Müstehcenliğin sadece açıklıkla bağdaştırılmaması gerektiğini söyleyen Erbakan, “Senaryoda kim kimin babası, kim kimin kızı, kim kimin kardeşi veya eşi belli değil” dedi.

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