Cumhur İttifakı Yeniden Refah'a kapıları kapadı. Randevu bile vermediler

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhur İttifakı Yeniden Refah'a kapıları kapadı. Randevu bile vermediler
Yeniden Refah Partisi, yerel seçimler öncesinde Kocaeli'deki siyasi partilere nezaket ziyaretlerinde bulunarak, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve CHP'nin il başkanlarıyla görüştü. Cumhur İttifakı partilerinin ise randevu vermemesi nedeniyle bu partilerle görüşemedi.

Yeniden Refah Partisi, genel seçimlerde Cumhur İttifakı içerisinde yer alsa da yerel seçimlerde kendi adayları ile yarışma kararı almıştı. Öte yandan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti ile ittifak kurabileceklerini açıklayan parti, bu kapsamda ittifak görüşmelerini yürütüyordu. Ancak, Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, bu görüşmelerin durduğunu açıklamıştı.

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Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, Kocaeli'deki siyasi partilere nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi. Aydal, bu ziyaretlerde Saadet Partisi İl Başkanı Halil Kayın, DEVA Partisi İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan ve CHP İl Başkanı Bülent Sarı ile görüştü. Bu ziyaretlerin ardından Aydal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi'nin bu ziyaretlerine, Cumhur İttifakı'nda yer alan AKP, MHP ve BBP'nin katılmaması dikkat çekti. Aydal'ın açıklamasına göre, bu partilerden randevu taleplerine olumlu yanıt gelmediği için görüşme yapılmadı.

Aydal’ın söz konusu paylaşımı şöyle:

“Bugün partilerimize nezaket ziyaretlerinde bulunduk. Saadet Partisi İl Başkanı sayın Halil Kayın beyefendiye, DEVA Parti İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan hanımefendiye ve CHP İl Başkanı sayın Bülent Sarı beyefendiye nazik ve sıcak ev sahiplikleri için teşekkür ederim. Not: AKP, MHP ve BBP Randevu vermediklerinden görüşülmemiştir."

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