Cumhur İttifakı’nda Sedat Peker çatlağı. Rüşvet iddiaları ile ilgili hukukun gereği yapmalı

Cumhur ittifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, son dönemde Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet ağı iddialarına ilişkin isim vermeden açıklamalarda bulundu.

"Kamuoyunda dillendirilen bütün iddialarla ilgili hukuk gereğini yapmalı" diyen Destici, "Devletin malı deniz tanımına biz çok şiddetli bir şekilde karşıyız. Devletin malına kim el uzatmışsa o elin kırılması lazım" diye konuştu.

“GAYRİ AHLAKİ OLAN BÜTÜN TUTUMLARIN NET BİR ŞEKİLDE KARŞISINDAYIZ”

Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in konuğu Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, cumhurbaşkanı danışmanlarına uzanan rüşvet ağı iddiasına ilişkin duruşlarının net olduğunu ifade ederek, "Biz ilkesel olarak bir duruş ortaya koyuyoruz kurulduğumuzdan beri. Biz her türlü, yolsuzluk, irtikap, rüşvet olabilir, yani gayri ahlaki olan bütün tutumların net bir şekilde karşısındayız" dedi.

"Kamuoyunda dillendirilen bütün iddialarla ilgili hukuk gereğini yapmalı" diyen Destici sözlerine şöyle devam etti:

"HUKUK GEREĞİNİ YAPMALI"

"Burada gayri ahlaki bir durum varsa, birisi devletin malına el uzatmışsa, bir rüşvetle bir iş yapmışsa, bütün bunların araştırılmasını Büyük Birlik Partisi geçmişten bu yana savuna gelmiştir. Devletin malı deniz tanımına biz çok şiddetli bir şekilde karşıyız. Devletin malına kim el uzatmışsa o elin kırılması lazım.

'Adalet mülkün temelidir' deniyor eğer adalet mülkün temeliyse, adaletin daha hızlı hareket etmesi, daha net bir şekilde bu soruşturmalarını sonuçlanıp, hak edenlerin hak ettiği cezayı alması gerekir. AKP cephesinden peş peşe gelen 'arınma' çağrısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Destici "Likayatli kadroların göreve getirilmesi için böyle bir iddiaların ortaya çıkmasına gerek yok. Böyle gayri ahlaki bir durum varsa onların zaten göreve getirilmemesi lazım" şeklinde konuştu.