Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker Sosyal medya hesaplarından günlerdir sessizliğini koruyordu. Ortaya attığı iddialar gündeme bomba gibi düşen Sedat Peker’in cephesinden sessizliği noktalayan danışmanı Emre Olur oldu. Emre olur Twitter’dan yaptığı paylaşımda sosyal medyada Sedat Peker’in ismi üzerinden günlerdir algı operasyonu yapıldığını ifade etti. Emre olur tweetinde şu ifadelere yer verdi:

“Birkaç gündür sahte Twitter hesapları üzerinden Sn. Reis Sedat Peker’in adına paylaşımlar yaparak algı operasyonu gerçekleştiriyorlar. Sn. Reis Sedat Peker’e ait ve kullanımında olan hesaplar: @uzuncavus_ ve @delicavus_nth ’dir. Haricindeki hesaplara lütfen itibar etmeyiniz.”

SON OLARAK YENİ ŞAFAK GAZETESİNE SESLENMİŞTİ

Sedat Peker geçtiğimiz haftalarda Yeni Şafak gazetesinin kendisi hakkında yaptığı haberin üzerine bir paylaşım yapmış; “Yeni Şafak gazetesi size de bir sözüm var. Bugün benime ilgili bir haber yapmışsınız. Vakit bulursam bugün, bulamazsam yarın size de ziyarete gelecem. Gazeteci Fuat Uğur bana taktığınız akap için size de ziyarete gelecem (senle sohbet edeceğiz senden parça koparmayacam)” demişti.

Sedat Peker, yardımcısı Emre Olur'un hesabından konuyla ilgili yaptığı son paylaşımda “Yeni Şafakçılar bugün ziyaretinize geleceğimi söylemiştim. Ancak düşündüm de ülkenin gündemi tamamen başka bir skandala çevrilirse borsa konusu unutulur. Randevumuzu ilerleyen bir tarihe alıyorum. Patronlarınıza selamımı söyleyin. SÖZ NAMUS” ifadelerine yer vermişti.