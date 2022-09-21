Cumhur İttifakı'ndan bir seçim hamlesi daha! Bahçeli'nin kurmayı sinyali verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmesi sonrası “af” tartışmaları yeniden alevlendi.

Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden dün sabah “İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini Sayın Adalet Bakanımıza anlatacağım” ifadelerini kullanmıştı. Yeniden başlayan tartışmalar üzerine ise ikinci bir paylaşım yapan Yıldız, “Sayın Adalet Bakanına izah edeceğim husus, sadece müddetnamelerin düzenlenmesinde ilden ile farklı uygulamalara meydan verilmemesiyle ilgilidir” dedi.

AKP VE MHP KAYNAKLARI NE DEDİ?

Cumhuriyet Gazetesi'nden Selda Güneysu'nun haberine göre; MHP’li kaynaklar “yeni bir af düzenlemesine yönelik çalışmalarının bulunmadığını” kaydederken AKP kanadı da “yeni bir af düzenlemesine karşı olduklarını” dile getiriyor. “Af düzenlemesi” gibi konuların “iki boyutlu düşünülmesi gerektiğini” belirten AKP’li kaynaklar, “Seçimlere az bir süre kala böyle bir tartışma içine girilmesini doğru bulmuyoruz” değerlendirmesini yapıyor.