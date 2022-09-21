21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cumhur İttifakı'ndan bir seçim hamlesi daha! Bahçeli'nin kurmayı sinyali verdi

Cumhur İttifakı'ndan bir seçim hamlesi daha! Bahçeli'nin kurmayı sinyali verdi

Af tartışmaları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın “İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini Sayın Adalet Bakanımıza anlatacağım” şeklindeki açıklamasının ardından gündemde.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:19
Takip Et

Cumhur İttifakı'ndan bir seçim hamlesi daha! Bahçeli'nin kurmayından af sinyali geldi

Cumhur İttifakı'ndan bir seçim hamlesi daha! Bahçeli'nin kurmayı sinyali verdi
+
Aa
-

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmesi sonrası “af” tartışmaları yeniden alevlendi.

Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden dün sabah “İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini Sayın Adalet Bakanımıza anlatacağım” ifadelerini kullanmıştı. Yeniden başlayan tartışmalar üzerine ise ikinci bir paylaşım yapan Yıldız, “Sayın Adalet Bakanına izah edeceğim husus, sadece müddetnamelerin düzenlenmesinde ilden ile farklı uygulamalara meydan verilmemesiyle ilgilidir” dedi.

AKP VE MHP KAYNAKLARI NE DEDİ?

Cumhuriyet Gazetesi'nden Selda Güneysu'nun haberine göre; MHP’li kaynaklar “yeni bir af düzenlemesine yönelik çalışmalarının bulunmadığını” kaydederken AKP kanadı da “yeni bir af düzenlemesine karşı olduklarını” dile getiriyor. “Af düzenlemesi” gibi konuların “iki boyutlu düşünülmesi gerektiğini” belirten AKP’li kaynaklar, “Seçimlere az bir süre kala böyle bir tartışma içine girilmesini doğru bulmuyoruz” değerlendirmesini yapıyor. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ahmet
21.09.2022 10:33
Cumhur ittifakının hesabı TOKİ ve af ise şimdi hiç korkmadan seçime gidebilirler. Vatandaş sabırla seçimleri bekliyor.  
 
Yasemin Tarhan
21.09.2022 10:31
Af, TBMM den geçmez. Akp ve Mhp'nin milletvekili sayısı bunu meclisten geçirmeye yetmez. Boş bir tartışma.  
 
Catal
21.09.2022 10:27
İçeride kalan üç beş sapıklar mahkemelerce istenmeden tutuklanan bazı hamili kart yakınlarını serbest bırakmak istiyorlar  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
1
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
2
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
3
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
4
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
5
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
6
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
7
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Yol kenarına uçan aracın tekerlekleri koptu: 2 yaralı
﻿Yol kenarına uçan aracın tekerlekleri koptu: 2 yaralı
﻿Yol kenarına uçan aracın tekerlekleri koptu: 2 yaralı
﻿Ordu Üniversitesi personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi personel alacak
﻿Kararnameyi imzaladı. Putin Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti
﻿Kararnameyi imzaladı. Putin Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti
﻿Kararnameyi imzaladı. Putin Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti
﻿Yalova’da otomobil sürüye daldı: 18 koyun telef oldu
﻿Yalova’da otomobil sürüye daldı: 18 koyun telef oldu
﻿Yalova’da otomobil sürüye daldı: 18 koyun telef oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.