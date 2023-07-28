‘Cumhur İttifakı’ndan memnunuz’ diyen Destici emekli maaş zammına itiraz etti

Cumhur İttifakı’nın ortağı Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Balıkesir İl Teşkilatı toplantısında konuştu.

‘Cumhur İttifakı’ndan memnunuz’ diyen Destici emekli maaş zammına itiraz etti

Destici, yerel seçimlerde kendi adları ve amblemleriyle seçime girmeye hazır olduklarını söyledi. Destici, ayrıca emekli maaşları zammı için de çağrıda bulundu.

Cumhur İttifakı’ndan Memnunuz

Destici, Cumhur İttifakı’nın genel seçimleri kazanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. “Teşkilatlarımızla, yönetimimize bu çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzde yerel seçimler var.” diyen Destici, yerel seçimlere ilişkin kararlarını açıkladı.

Kendi Adımız ve Amblemimizle Seçime Girme Noktasındayız

Destici, yerel seçimlerde kendi adları ve amblemleriyle seçime girmeye hazır olduklarını belirtti. “Bütün hazırlıklarımızı da buna göre gerçekleştiriyoruz.” diyen Destici, Cumhur İttifakı olarak belli vilayetlerde, büyük şehirlerde bir işbirliği söz konusu olduğunda bunu kendi kurullarında değerlendirerek bir karar vereceklerini ifade etti.

Destici, 2023 yılında hem milletvekili seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yakalanan başarının 2024 yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı tarafından yakalanacağına inandığını söyledi.

Emeklilerin Haklı Talepleri Karşılanmalı

Destici, emekli maaşları zammına ilişkin de konuştu. “İşçilerimiz aldıkları maaş zamlarından, artışlardan, yan ödemelerden, ikramiyelerden gayet mutlular. Asgari ücrette de son yıllarda bilindiği gibi 6 ayda bir değerlendirme yapılıyor. Bu da asgari ücretlilerimizi memnun etti. Onların aldıkları ücrette de ciddi iyileştirme yapıldı. Çalışan memurlarımızın maaşlarıyla ilgili ciddi iyileştirmeler yapıldı ama maalesef emeklilerimizle ilgili memnun edecek artış olmadı, hakkaniyetli de olmadı. Dolayısıyla BBP olarak bu konuda önerimiz, yılbaşını beklemeden emeklilerimiz için yeni bir düzenleme yapılarak onların bu haklı serzenişlerine cevap verilmelidir. Bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza da anlattım. Bu konuyla ilgili emeklilerimizin bu haklı talepleri karşılanmalı.”

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