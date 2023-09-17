Erdoğan'ın ortağı Destici'den emekli çıkışı. "Sizin yaptığınız hatanın bedelini emekli ödeyemez"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. Destici, Erdoğan hükümetinin ekonomi yönetimini topa tuttu. Emekli zammının bir an önce yapılması gerektiğini belirten Destici, "Sizin yaptığınız hatanın bedelini emekli ödeyemez" sözleriyle iktidara tepki gösterdi.

"ÖTV VE KDV KALDIRILMALI"

Çiftçilerin mazot alırken özel tüketim vergisi ödediğine dikkat çeken Destici, "Üreten niye ödesin ÖTV ya? Adı üzerinde ‘Özel Tüketim Vergisi’. Tarlasını eken, buğday eken, pancar eken, mısır eken, niye traktörle aldığın mazota ÖTV ödesin? Özel tüketmiyor ki bunu. Üretmek için kullanıyorum.

Bu konuda AKP iktidarının neden bir adım atmadığını anlayamadığını belirten Destici, "Ben burada hala ne bekleniyor, bunu anlayabilmiş değilim. Bir an önce üreticilerimizin kullandığı akaryakıtın üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır. Üreticilerimiz desteklenmelidir" diye konuştu.

"MAAŞLARDA ÖLÇÜ, AYAR BOZULDU"

Çalışanların maaşlarındaki düzensizliğe de dikkat çeken Destici, "Biliyorsunuz son yıllarda bu maaşlarla, ücretlerde de bir düzensizlik meydana geldi. Ölçü bozuldu, ayar bozuldu. Bir bakıyorsunuz çok yüksek, bir bakıyorsun birisi çok aşağıda" değerlendirmesinde bulundu.

"HATALARINIZIN BEDELİNİ EMEKLİ ÖDEYEMEZ"

Emekli maaşlarına da zam yapılması gerektiğini belirten Destici, "Bunu aylardır söylüyorum. Sizin yaptığınız hatanın bedelini emekli ödeyemez. Onun için ocak ayına yönelik çalışmalar olduğu dile getiriliyor. Bu hani Anadolu’da bir laf var, ‘Atla deve değil’ ki, yapılan maaş zammı, kök maaşa değil, eline geçeni yapılmıştır diyeceksin, zammını vereceksin. Bu kadar basit. Neyin çalışması? Ha kademeli bir artış çalışması yapabilirsin. Ama şu yüzde 25’lik zammı hemen, meclis açılır açılmaz ilk kanun teklifi olmalı ve bu emeklilerin mağduriyeti ortadan kaldırılmalıdır" diye konuştu.