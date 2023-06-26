Erbakan'ın 15 yaşındaki çocuklar için söylediği "cinsel olgunluk" sözleri yeniden gündem oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" sözlerine yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

Erbakan'ın 15 yaşındaki çocuklar için söylediği "cinsel olgunluk" sözleri yeniden gündem oldu

Biz10 TV'de Zeynep Uzun'un programına 2020 yılında konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, büyük tepki toplayan ifadeler kullanmıştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 15 yaşına gelen çocukların 'cinsel olgunluğa erişmiş' olacağını iddia ederek 'mutlu yuvalar' kurabileceklerini savunduğu konuşmasına ilişkin ikici bir açıklama yaparak "Bunları bir sefere mahsus affedin dedik. 15 yaşında evlensin diye bir şey söylemedik" demişti.

"CİNSEL OLGUNLUĞA ERİŞTİĞİNE GÖRE RIZASI GEÇERLİDİR"

Fatih Erbakan katıldığı bir yayında da "Anadolu'da yıllardan beri büyüklerimiz 14, 15, 16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir." ifadelerini kullanmıştı.

Kısa bir süre önce katıldığı programda "Laiklik kavramı yanlış yorumlandı, bunun önüne geçilmeli. Dünya artık Mars'a Ay'a gitmiş, böyle bir dönemde biz sakallı insan şuraya giremez başı örtülü insan buraya girmez olmaz" şeklinde açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan'ın yıllar önceki sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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