Cumhur İttifakı'nda 'HÜDA PAR' çatlağı: MHP'li isimden çok konuşulacak çıkış

MHP'li Celal Adan, 14 Mayıs'ta Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan ve AKP listesinden seçime girecek olan HÜDA PAR için, "HÜDA PAR'la müdaparla biz ne görüşürüz ne beraber oluruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nda 'HÜDA PAR' çatlağı: MHP'li isimden çok konuşulacak çıkış

MHP'li TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili adayı Celal Adan, Habertürk’te "Seçim Özel" programına katıldı.

Sahadaki durumu nasıl gördüğü sorulan Celal Adan, mitinglere başladıklarını fakat depremler nedeniyle ara verdiklerini söyledi.

“MHP uzun süredir milletimizle kucaklaşmaya başlatmış olan bir hareket” diyen Adan, “MHP sokakta anketleri darmadağın ediyor” ifadelerini kullandı.

“HÜDA PAR’LA MÜDAPARLA BİZ NE GÖRÜŞÜRÜZ NE BERABER OLURUZ”

Cumhur İttifakı’nın Hizbullah’ı "terör örgütü olarak görmeyen" HÜDA PAR ile iş birliğiyle ilgili soru üzerine Adan, “Cumhur İttifakı’yla ilgisi yok HÜDA PAR’ın. HÜDA PAR’ın adayları AK Parti’den milletvekili adayı, ittifakın içinde değil. Bizden buradan bir şey çıkmaz, HÜDA PAR’la müdaparla biz ne görüşürüz ne beraber oluruz” yanıtını verdi

İlgili Haberler
AKP’nin ortağı Hizbullah’ın uzantısı HÜDA PAR PKK hamisi Barzani'yi ziyaret etti
AKP'nin ortağı HÜDAPAR Genel Başkanı'ndan Türk Bayrağı'na skandal sözler
AKP'li Tuğrul Türkeş: HÜDA PAR'dan ve onun genel başkanından rahatsızım
Gaffar Okkan ve 5 polisi şehit eden Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDAPAR ilk dört maddeyi hedef aldı
HÜDA PAR Başkanı Hizbullah'tan hapis yatan partilisini savundu: Zulme uğradı...
Cumhur İttifakı'nın HÜDAPAR adayı Hizbullah'tan hapis yatmış. AKP 4’üncü sıradan aday gösterdi
Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Vergi dairesinde tam boy Kasapoğlu pankartı. Kamu binalarında AKP propagandası Güncel
Vergi dairesinde tam boy Kasapoğlu pankartı. Kamu binalarında AKP propagandası
Otomobil bariyerlere saplanıp parçalandı Yaşam
Otomobil bariyerlere saplanıp parçalandı
Papa Franciscus, kadınlara piskoposlar toplantısında oy kullanma hakkı tanıdı Dünya
Papa Franciscus, kadınlara piskoposlar toplantısında oy kullanma hakkı tanıdı
Zeynep Bastık'ın mesajı şapkasında gizli Magazin
Zeynep Bastık'ın mesajı şapkasında gizli
Kaldırımda tantuni yerken vuruldu Yaşam
Kaldırımda tantuni yerken vuruldu
Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kirli işler Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kirli işler