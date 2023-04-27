Cumhur İttifakı'nda 'HÜDA PAR' çatlağı: MHP'li isimden çok konuşulacak çıkış

MHP'li TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili adayı Celal Adan, Habertürk’te "Seçim Özel" programına katıldı.

Sahadaki durumu nasıl gördüğü sorulan Celal Adan, mitinglere başladıklarını fakat depremler nedeniyle ara verdiklerini söyledi.

“MHP uzun süredir milletimizle kucaklaşmaya başlatmış olan bir hareket” diyen Adan, “MHP sokakta anketleri darmadağın ediyor” ifadelerini kullandı.

“HÜDA PAR’LA MÜDAPARLA BİZ NE GÖRÜŞÜRÜZ NE BERABER OLURUZ”

Cumhur İttifakı’nın Hizbullah’ı "terör örgütü olarak görmeyen" HÜDA PAR ile iş birliğiyle ilgili soru üzerine Adan, “Cumhur İttifakı’yla ilgisi yok HÜDA PAR’ın. HÜDA PAR’ın adayları AK Parti’den milletvekili adayı, ittifakın içinde değil. Bizden buradan bir şey çıkmaz, HÜDA PAR’la müdaparla biz ne görüşürüz ne beraber oluruz” yanıtını verdi