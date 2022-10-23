Cumhurbaşkanı Danışmanlığı’na getirilmişti; Fethullah Gülen'in yeğeniyle fotoğrafları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla dün Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı’na atanan Cengizhan Başaran’ın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Kemal Gülen ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Başarın’ın atanmasına ilişkin karar dün Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararın ardından Başarın’ın, Türkçe Olimpiyatları’ndan birçok etkinliğe kadar Gülen ile bir araya geldiği görülüyor.

İşte o kareler: