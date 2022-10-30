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CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan adaylık çıkışı: Erdoğan çok korkuyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine sorulan "Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmanızdan çekiniyor mu? Korkuyor mu?" sorusuna, "Evet, çok korkuyor" yanıtını verdi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 12:24
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CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan adaylık çıkışı: Erdoğan çok korkuyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan adaylık çıkışı: Erdoğan çok korkuyor
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti merkezindeki odasında ağırladığı TELE 1'den Yılmaz Polat'a gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Polat'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu? Korkuyor mu?" sorusuna, "Evet, çok korkuyor. Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız" diye yanıt verdi.

Polat'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"CHP Genel Başkanı, yoğun bir çalışma içinde.

İktidara hazırlanıyor.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının seçileceğinden kuşkusu yok.

‘Kamuoyunda 6’lı masadan aday olarak sizin isminizin çıkacağına ilişkin kanaatler çok yaygın. Yani en güçlü aday olarak gösteriliyorsunuz’ şeklinde bir cümle kullanarak tepkisini almak istedim ancak CHP lideri yorum yapmadı, sessiz kalmayı tercih etti.

Kılıçdaroğlu, ‘Erdoğan Yönetimini, icraatları ve Erdoğan’ı yakından izliyor.

Bürokraside ‘olup- bitenlerden ’haberdar olduğunu ve ayrıntılı yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtiyor. ‘Liyakat’ öncelikleri arasında.
Kılıçdaroğlu Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümü hazırlıklarına şimdiden başladıklarını bildirdi, Kasım sonu yada Aralık ayı başı gibi çok önemli açıklamalar yapacaklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu’na göre Erdoğan Cumhuriyetin yüzüncü yıldönümünde seçimi kaybedip iktidardan gitmiş olacak.

Bu arada ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi teleffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu? korkuyor mu’ diye sordum.

‘Evet, çok korkuyor’ dedi.

‘Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım ’ diye ekledi.

Anlaşılan CHP lideri, sandığa gidinceye kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı televizyon tartışmasına davet etmeye devam edecek."
 

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Aslan
30.10.2022 12:32
Cimerde biz kürtlerin özellikle benim yazımla ilgilenmemenin bedelini Akp sandıkta ödeyecek.Görecekler tırıvırı bahane cevaplar vermek neymiş  
 
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