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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den itiraf: Gaye-i hayali gerçekleştirecek güçte değiliz

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, örgüt hesapları aracılığıyla sosyal medyada yayınladığı son videoda, örgütün çöküşte olduğunu itiraf etti. "Gaye-i hayali gerçekleştirecek güçte değiliz" ifadelerini kullanan teröristbaşının zor nefes aldığı, ellerini istemsizce hareket ettirdiği dikkatlerden kaçmadı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 01:34
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den itiraf: Gaye-i hayali gerçekleştirecek güçte değiliz

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den itiraf: Gaye-i hayali gerçekleştirecek güçte değiliz
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Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in son hali, örgüt hesaplarından yayınlandı.

Paylaşılan videoda, konuşmakta güçlük çektiği gözlenen teröristbaşının zor nefes aldığı, ellerini istemsizce hareket ettirdiği dikkatlerden kaçmadı.

GÜLEN'DEN İTİRAF: GÜCÜMÜZ YOK

Öte yandan söz konusu görüntülerde Fethullah Gülen, örgütün zayıfladığını da itiraf etti. FETÖ elebaşı, "Gaye-i hayali gerçekleştirecek güçte değiliz" ifadelerini kullandı.

SIK SIK "ÖLDÜĞÜ" İDDİA EDİLİYOR

Fethullah Gülen'in son görüntüsü FETÖ hesaplarından 3 Mayıs 2022 tarihinde yayınlamıştı. Bu videoda Gülen'in konuşmadığı ve sadece dua ettiği görülüyordu. Gülen'in son ses kaydı ise 23 Mayıs 2022'de paylaşılmıştı.

Gülen'in öldüğü iddiası ilk olarak New Jersey'de bulunan Tughra Books isimli FETÖ yayıncısı tarafından duyurulmuştu.

Daha sonra Gülen’in öldüğü iddiası Blue Dome Press'in sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Paylaşılan tweetler daha sonra silinmişti.

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