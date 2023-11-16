Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Gazze için diplomatik görüşmeler hem de iki ülke arasındaki ilişkiler için Almanya’da. Bu kapsamda Ankara-Berlin hattında önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile başkent Berlin’de bir araya gelecek.

İki lider, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yanı sıra bölgesel konuları ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin’deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere ilişkiler de değerlendirilecek.

Almanya Türkiye'nin en büyük ticari ortaklıklarından biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti bu açıdan da oldukça önemli. Amaç, yıl sonu 50 milyar dolar olan ticaret hedefini en kısa sürede aşmak.