Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 1 Mayıs tarihinin uzun yıllar gerginliğin, çatışmanın ve 1977 yılındaki menfur olayın sembolü olarak hatırlandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihi 2008’de resmen Emek ve Dayanışma Günü, 2009’dan beri de resmi tatil ilan ederek, işçilerle dayanışmalarını gösterdiklerini belirtti.

Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanlara yansıtma çabasında olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu amaçla asgari ücretin 17 bin TL’ye çıktığını dile getirdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNDE YÜZDE 50 ARTIŞ

Memurların aylıklarında 2024 yılı ocak ayında enflasyon farkıyla beraber yüzde 50'ye yakın bir artış sağladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu rakamlarla en düşük memur maaşının 2002’ye kıyasla reel olarak yüzde 300 oranında, nominal olarak ise 84 kat artış yaşandığı söyledi.

Erdoğan, daha önce olmayan bayram ikramiyesini, bu uygulamayı getirerek emeklilere bayram sevinci yaşattıklarını geçen sene emeklilerden gelen talepler kapsamında her bir emekliye tek seferlik 5'er bin TL’lik ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl emeklilerin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittiklerini Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını belirtti.