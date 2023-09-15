Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Deprem Gerçeği’ Şurası'nda konuştu. 'Kentsel Dönüşüm'e destek verin'

Erdoğan, 81 vilayetin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmaları yürütmek gerektiğini belirtti. Erdoğan, ayrıca 2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceklerini duyurdu.

Yeni deprem yasası için çalışma başlatıldı

Erdoğan, Şura boyunca yürütülecek müzakerelerden hazırlıklarına başladıkları deprem yasası için de en geniş şekilde istifade edeceklerini söyledi. Erdoğan, “Amacımız insanlarımızı ve şehirlerimizi tehdit eden deprem gerçeğine karşı elimizdeki en önemli araç olan kentsel dönüşümü en sağlıklı, hızlı ve adil bir şekilde yürütecek hukuki alt yapıyı kurmaktır” dedi.

6 Şubat depremlerinin bilançosu vahim

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ülke tarihinin en büyük afeti olduğunu hatırlatarak, can kaybının 50 binin üzerinde olduğunu ve 850 bin bağımsız bölümün kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Erdoğan, “Bir başka deyişle, biz 6 Şubat depremlerinin ardından adeta orta büyüklükte bir ülkeyi yeni baştan inşa etmekle karşı karşıya kaldık” dedi.

Kentsel dönüşüme destek çağrısı

Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarına devletin tüm unsurlarıyla sahip çıktığını ifade ederek, vatandaşlardan da bu çalışmalara destek vermelerini istedi. Erdoğan, “Küçük hesaplarla veya netice getirmeyecek taleplerle geciktirilen her kentsel dönüşüm projesinin deprem gerçeğiyle yüzleştiğimizde enkaza dönen binalar, kaybettiğimiz canlar, kararan gelecekler, yıkılan umutlar olarak karşımıza çıkacağını unutmamalıyız” dedi.