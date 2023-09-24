İstanbul için yeni imar yasası yolda. Kimse bunu nasıl yapacaklarını anlamadı

Hükümet, İstanbul’da imara kapalı alanlarda arsa ve evi olanlara yeni rezerv alanlar göstermeyi de kapsayan yeni bir plan hazırlıyor. Yasa teklifi olarak önümüzdeki dönemde TBMM’ye gönderilecek düzenleme ile kentsel dönüşüm kararı almakta zorlanan apartmanların karar almasının kolaylaşması bekleniyor.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın aktardığına göre, yapılan taslak çalışmayla, yeniden yıkılıp konut yapılmasına izin verilmeyen arsalar için yeni rezerv konut alanları yaratılması planlanıyor. İmara kapalı alanlarda evi olanlar için rezerv alanlarda konut verilmesi öngörülüyor. Bu durumda olan arsalar için uygun taksit ve koşullu ve uzun vadeli krediler verilmesi tartışılıyor.

YERLERİNE YEŞİL ALAN

İmara kapalı alanlarda bulunan binaların yerine yeşil alan ve park yapılmasının öngörüldüğü dile getirildi.

GENEL HÜKÜMLER DE YER ALACAK

Yasada İstanbul’a özel maddelerin dışında genel hükümler de olacak. Düzenleme, kentsel dönüşümün kolaylaştırılmasını da amaçlıyor. Kentsel dönüşüm yasalarına göre, riskli binalarla ilgili yıkım aşamasında bir sorun bulunmuyor. Ancak, inşaat sürecinde karar alma ve uygulama sorunları yaşanıyor. Bu durumda, belediyeye inşaat için ruhsat başvurusu yapılırken, tüm maliklerin rızası gerekiyor ve tüm maliklerden imza şartı aranıyor.

TÜM AŞAMALARA ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK ŞARTI

Yeni düzenleme ile tüm aşamalara üçte iki çoğunluk şartı getirilecek. Salt çoğunluk olması yönünde görüşler olduğu, ancak bunun mülkiyet hakkına aykırı olacağı ifade edildi. Ayrıca evini kentsel dönüşüme verenlere yapılan kira yardımları da yeniden ele alınacak. Kira yardımlarının arttırılması planlanıyor.