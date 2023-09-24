İstanbul için yeni imar yasası yolda. Kimse bunu nasıl yapacaklarını anlamadı

Hükümet yeni imar yasasında İstanbul için özel hükümler koymayı hedefliyor. Kulislerden sızan bilgilere göre İstanbul’da imarı kapalı alanlarda evi ve arsası olanlara rezerv alan gösterilmesi hedefleniyor. Ancak iktidarın yeşil alan kalmayan kentte bunu nasıl yapacağını kimse anlamadı.

İstanbul için yeni imar yasası yolda. Kimse bunu nasıl yapacaklarını anlamadı

Hükümet, İstanbul’da imara kapalı alanlarda arsa ve evi olanlara yeni rezerv alanlar göstermeyi de kapsayan yeni bir plan hazırlıyor. Yasa teklifi olarak önümüzdeki dönemde TBMM’ye gönderilecek düzenleme ile kentsel dönüşüm kararı almakta zorlanan apartmanların karar almasının kolaylaşması bekleniyor.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın aktardığına göre, yapılan taslak çalışmayla, yeniden yıkılıp konut yapılmasına izin verilmeyen arsalar için yeni rezerv konut alanları yaratılması planlanıyor. İmara kapalı alanlarda evi olanlar için rezerv alanlarda konut verilmesi öngörülüyor. Bu durumda olan arsalar için uygun taksit ve koşullu ve uzun vadeli krediler verilmesi tartışılıyor.

YERLERİNE YEŞİL ALAN

İmara kapalı alanlarda bulunan binaların yerine yeşil alan ve park yapılmasının öngörüldüğü dile getirildi.

GENEL HÜKÜMLER DE YER ALACAK

Yasada İstanbul’a özel maddelerin dışında genel hükümler de olacak. Düzenleme, kentsel dönüşümün kolaylaştırılmasını da amaçlıyor. Kentsel dönüşüm yasalarına göre, riskli binalarla ilgili yıkım aşamasında bir sorun bulunmuyor. Ancak, inşaat sürecinde karar alma ve uygulama sorunları yaşanıyor. Bu durumda, belediyeye inşaat için ruhsat başvurusu yapılırken, tüm maliklerin rızası gerekiyor ve tüm maliklerden imza şartı aranıyor.

TÜM AŞAMALARA ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK ŞARTI

Yeni düzenleme ile tüm aşamalara üçte iki çoğunluk şartı getirilecek. Salt çoğunluk olması yönünde görüşler olduğu, ancak bunun mülkiyet hakkına aykırı olacağı ifade edildi. Ayrıca evini kentsel dönüşüme verenlere yapılan kira yardımları da yeniden ele alınacak. Kira yardımlarının arttırılması planlanıyor.

İlgili Haberler
Bakan seçim sonrası depremi unuttu. Özhaseki “1,5 milyon riskli konut var” demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Deprem Gerçeği’ Şurası'nda konuştu. 'Kentsel Dönüşüm'e destek verin'
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir Ekonomi
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları