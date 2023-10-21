Kentsel dönüşümde skandal uygulama. Sadece oturma hakkı olacak

AKP’nin kentsel dönüşüm için verdiği kanun teklifinden skandal uygulama çıktı. Dar gelirli ve hacizli tapulara sahip vatandaşların mülkiyet hakkı elinden alınırken sadece “oturma hakkı” olacak.

Kentsel dönüşümde skandal uygulama. Sadece oturma hakkı olacak

AKP’nin depremin ardından hazırlamaya başladığı ve dün TBMM Başkanlığı’na sunduğu Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Teklifi, dar gelirli ve borçlu yurttaşın mülkiyet hakkını elinden alabilir. Teklifle, hacizli tapulara sahip vatandaşlar eğer haczini ödeyemezse dönüşüm sonucu kendisine verilecek yapıda sadece “oturma hakkı”na sahip olacak. Oturacak başka bir yeri olanlar ise evlerinden tahliye edilebilecek.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, iktidar milletvekilleri tarafından kaleme alınan teklifte maddi durumu iyi olmayan yurttaşın dönüşüme uğrayacak evini elinden alabilecek düzenleme yer aldı. Teklife göre, dönüşüm sonucunda yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek konutların, hak sahibinin dönüşümden önceki taşınmazının tapu kaydında yer alan ipotek, haciz, intifa hakkı gibi haklar ve şerhler tapuda sadece hak sahibinin hissesi üzerinde devam ettirilecek. Hak sahibinin üzerine kayıtlı ikamet edebileceği konut nitelikli başka bir gayrimenkulü yok ise hak sahibine, hak sahibi evli ise hak sahibi ve eşine bu konutta ‘oturma hakkı’ tanınacak.

İktidarın yeni kanun teklifi ile ev sahiplerinin ya da kiracıların onayı olmadan riskli yapı kabul edilen yerlere girişe de imkân sağlanacak. Teklifle, riskli yapıların tespitinin hak sahiplerince engellenmesi durumunda, mülki idari amirden alınacak yazılı izin ile riskli yapıların çilingir vasıtayla açtırılarak tespit işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlanacak.

SALT ÇOĞUNLUK YETECEK

Riskli yapıların dönüşümü sırasında hak sahiplerinin üçte ikisinin onayının alınarak işlemlere başlaması uygulaması da teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda son bulacak. Buna göre, riskli yapılara ilişkin dönüşüm sürecinde yapım işleminin gerçekleştirilebilmesi için aranan üçte iki çoğunluk şartı, “salt çoğunluk” olarak değiştirilecek ve yarıdan bir fazlasının onay vermesi durumunda diğer hak sahiplerinin onayı aranmayacak. Ayrıca hak sahiplerinin tamamının onay vermesi gereken durumlarda da yarıdan bir fazlasının onayı aranacak.

EVİ KOMŞUYA SATACAK

Salt çoğunlukla belirlenen işlemlerde, işlemlere onay vermeyenlerin hisseleri, belirlenecek rayiç bedel karşılığı diğer hak sahiplerine satılabilecek. Hak sahiplerine satılamadığı durumlarda ise TOKİ tarafından alınacak.

İlgili Haberler
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak
Bakan Yerlikaya duyurdu. Beş ilde Narkogüç operasyonu
Bakan Yerlikaya duyurdu. Beş ilde Narkogüç operasyonu
Elazığ’da kentsel dönüşüm geliri tartışması. MHP’li üyeden AKP’li başkana ‘Sizin gibi ittifak düşman başına dediniz’
Kentsel dönüşümde yasa değişiyor. Oran değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Deprem Gerçeği’ Şurası'nda konuştu. 'Kentsel Dönüşüm'e destek verin'
Erdoğan 8 kez imar barışı çıkardığını unuttu. "Kentsel dönüşüme CHP engel oldu" dedi
Öne Çıkanlar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Son Haberler
ABD'de dev bütçe açığı: 1 Trilyon 700 Milyar dolar Dünya
ABD'de dev bütçe açığı: 1 Trilyon 700 Milyar dolar
Hem varisle savaşan hem de güzelleştiren besinler ortaya çıktı Sağlık
Hem varisle savaşan hem de güzelleştiren besinler ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi çağrı. TFF kime hizmet ediyor. Sizde akıl ve vicdan yok mu Spor
Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi çağrı. TFF kime hizmet ediyor. Sizde akıl ve vicdan yok mu
Bilim insanları açıkladı. Felç eden ve hatta öldüren besinler belli oldu Sağlık
Bilim insanları açıkladı. Felç eden ve hatta öldüren besinler belli oldu
Emeklinin beklediği zam haberi geldi. Yeni yılda ne kadar artış olacağı sızdı Ekonomi
Emeklinin beklediği zam haberi geldi. Yeni yılda ne kadar artış olacağı sızdı
İflas eden otel icradan satılıyor. Fiyatı belli oldu Ekonomi
İflas eden otel icradan satılıyor. Fiyatı belli oldu
Biden'a İsrail şoku. ABD'de halk karşı çıktı Dünya
Biden'a İsrail şoku. ABD'de halk karşı çıktı