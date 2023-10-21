Kentsel dönüşümde skandal uygulama. Sadece oturma hakkı olacak

AKP’nin depremin ardından hazırlamaya başladığı ve dün TBMM Başkanlığı’na sunduğu Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Teklifi, dar gelirli ve borçlu yurttaşın mülkiyet hakkını elinden alabilir. Teklifle, hacizli tapulara sahip vatandaşlar eğer haczini ödeyemezse dönüşüm sonucu kendisine verilecek yapıda sadece “oturma hakkı”na sahip olacak. Oturacak başka bir yeri olanlar ise evlerinden tahliye edilebilecek.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, iktidar milletvekilleri tarafından kaleme alınan teklifte maddi durumu iyi olmayan yurttaşın dönüşüme uğrayacak evini elinden alabilecek düzenleme yer aldı. Teklife göre, dönüşüm sonucunda yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek konutların, hak sahibinin dönüşümden önceki taşınmazının tapu kaydında yer alan ipotek, haciz, intifa hakkı gibi haklar ve şerhler tapuda sadece hak sahibinin hissesi üzerinde devam ettirilecek. Hak sahibinin üzerine kayıtlı ikamet edebileceği konut nitelikli başka bir gayrimenkulü yok ise hak sahibine, hak sahibi evli ise hak sahibi ve eşine bu konutta ‘oturma hakkı’ tanınacak.

İktidarın yeni kanun teklifi ile ev sahiplerinin ya da kiracıların onayı olmadan riskli yapı kabul edilen yerlere girişe de imkân sağlanacak. Teklifle, riskli yapıların tespitinin hak sahiplerince engellenmesi durumunda, mülki idari amirden alınacak yazılı izin ile riskli yapıların çilingir vasıtayla açtırılarak tespit işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlanacak.

SALT ÇOĞUNLUK YETECEK

Riskli yapıların dönüşümü sırasında hak sahiplerinin üçte ikisinin onayının alınarak işlemlere başlaması uygulaması da teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda son bulacak. Buna göre, riskli yapılara ilişkin dönüşüm sürecinde yapım işleminin gerçekleştirilebilmesi için aranan üçte iki çoğunluk şartı, “salt çoğunluk” olarak değiştirilecek ve yarıdan bir fazlasının onay vermesi durumunda diğer hak sahiplerinin onayı aranmayacak. Ayrıca hak sahiplerinin tamamının onay vermesi gereken durumlarda da yarıdan bir fazlasının onayı aranacak.

EVİ KOMŞUYA SATACAK

Salt çoğunlukla belirlenen işlemlerde, işlemlere onay vermeyenlerin hisseleri, belirlenecek rayiç bedel karşılığı diğer hak sahiplerine satılabilecek. Hak sahiplerine satılamadığı durumlarda ise TOKİ tarafından alınacak.