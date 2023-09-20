Erdoğan'ın yanındaki sır ismin kim olduğu ortaya çıktı. Erdoğan'a video çektirmiş

Erdoğan ve Hakan Fidan ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Suriyeli eski bir diplomat, Erdoğan'ın Türkiye'de Suriyelilere karşı alınan tavra karşı bir video çektiğini ifade etti.

Erdoğan'ın yanındaki sır ismin kim olduğu ortaya çıktı. Erdoğan'a video çektirmiş

ODATV'nin haberine göre, Amerikan Araştırma Merkezi'nde bir grup araştırmacıyla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli eski diplomat ve PeopleDemandChange platformu kurucusu Bassam Barabandi ile de bir araya geldi.

Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Barabandi, Suriyelilerin Türkiye'de nelere maruz kaldığı konusunda Erdoğan'dan kamuoyu önünde tavır almasını istediğini, Erdoğan'ın ise kabul edip bir video kaydettiğini söyledi.

BARABANDI NELER DEDİ

Erdoğan 8 yıldır olduğu gibi bu yıl da Amerikan Araştırma Merkezi'nde bir grup araştırmacıyla buluştu diyen Barabandi, kendisinin de o grupta olduğunu ifade ederek Erdoğan'dan Suriyelilerin Türkiye'de nelere maruz kaldığı konusunda kamuoyu önünde bir tavır almasını istediğini söyledi.

Erdoğan'ın kendisinden gelen bu isteği kabul ettiğini söyleyen Barabandi, Erdoğan'ın Suriyelilere yönelik bir video kaydettiğini ifade etti. Barabandi "Videoyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan alınca yayınlayacağım." dedi.

Erdoğan'ın bu yaşananları Türk politikası olmadığını ima ettiğini söyleyen Barabandi hükümetin ortalığı sakinleştirmek için harekete geçeceğini bildirdi.

Barabandi Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüştüğünü söyleyen, Barabandi, "Görüşmede kendisine, Türklerin Suriye içerisinde gerçekleştirdiği, çalışanlara saldırmak, doktorların Suriye topraklarında çalışmasını engellemek gibi eylemlere işaret ettim." dedi.

Fidan'a "Türkiye'deki Suriyeliye kötü davranılıyor, nedenini anlıyoruz, Suriye'deki Suriyeliye ise hiçbir sebep yok" dediğini kaydedin Barabandi, Bakannın tüm bunlar karşısında şaşırdığını ve "Bu bizim izin vermediğimiz, kabul etmediğimiz ciddi bir suçlama ve eylemdir" dediğini ifade etti.

Barabandi Fidan'ın bu şikayetlerin kaynağının Türk ordusu mu sivil yetkililer mi olduğunu sorarak şikayetler ile ilgilenmesi için bir yetkilinin iletişim bilgilerini paylaştığını ifade etti.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bassam Barabandi'nin paylaşımını alıntılayarak, "Lütfen okuyun bunu. ABD’deki bir Suriyeli Erdoğan ile yaptıkları toplantıyı anlatıyor. Sığınmacıların vatanlarına dönmesini isteyen Türklere karşı alınması planlanan önlemleri Erdoğan Suriyeliler ile konuşuyor. Türkiye’de Türkler 2. sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Atatürk’ün izinde ülkemizi ve ailemizi savunacağız" dedi.

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