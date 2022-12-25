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Ronaldo'nun yeni takımını Tayyip Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle düzenlediği programda soruları yanıtlarken, Portekizli yıldız Ronaldo ile de ilgili konuştu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 22:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ronaldo'nun yeni takımını söyledi

Ronaldo'nun yeni takımını Tayyip Erdoğan açıkladı
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Erdoğan, "Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda harcadılar. Ronaldo'ya siyasi yaptırım uyguladılar. Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda oyuna sokmak, son 15 dakika oyuna sokmak, psikolojisini ve enerjisini alıp götürdü. Artık Ronaldo aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan biridir Ronaldo" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun 3 gün önce Suudi Arabistan'a gittiği ve Al Nassr Kulübü ile 2 sene için 200 milyon euroya anlaştığı belirtilmişti.

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Derdimiz
25.12.2022 22:27
Ha Bi Ronaldo kalmıştı  
 
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