Ronaldo'nun yeni takımını Tayyip Erdoğan açıkladı

Erdoğan, "Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda harcadılar. Ronaldo'ya siyasi yaptırım uyguladılar. Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda oyuna sokmak, son 15 dakika oyuna sokmak, psikolojisini ve enerjisini alıp götürdü. Artık Ronaldo aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan biridir Ronaldo" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun 3 gün önce Suudi Arabistan'a gittiği ve Al Nassr Kulübü ile 2 sene için 200 milyon euroya anlaştığı belirtilmişti.