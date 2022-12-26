Ronaldo'nun Filistin'e yardım yalanı. Dünya yalanlamıştı ama sarayın haberi yok. Erdoğan'ı kim yanılttı?

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki gün önce gençlerle yaptığı sohbette, Portekiz'in dünyaca ünlü futbol yıldızı Christian Ronaldo için, "Ronaldo, Filistin davasına sahip çıkan birisidir" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın sözünü ettiği olay, 10 yıl önce bir twitter hesabında, "Ronaldo altın ayakkabısını satarak Filistinli çocuklara 1.4 milyon euro bağış yaptı" şeklindeki paylaşımla viral olmuş, ancak yıllarca resmi olarak doğrulanmamıştı.

Ayrıca dünyanın çok ülkesinde çeşitli gazeteler olayı araştırmış ve haberin doğru olmadığını sayfalarında duyurmuştu.

Müslüman ülkelerden Pakistan'da Daily News Gazetesi 14 Ağustos 2018 tarihli nüshasında konuya geniş yer vermiş ve bu iddianın doğru olmadığını Ronaldo'nun menajerlik şirketine onaylatmıştı.

Gazete, "Ronaldo'nun bağış için sattığı söylenen altın ayakkabılar müzesinde duruyor" demişti.

2019 yılında Fransızlar'ın önemli haber ajanslarından AFP, bu haberi Ronaldo'nun menajerlik şirketi Gestifute'ye sordu, ve "doğru değil" yanıtı aldı.

AFP, Portekiz'in Madeira adasında bulunan Ronaldo Müzesi'nde yıldız futbolcunun kazandığı tüm altın ayakkabıların sergilendirdiğini de duyurdu..

Tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önceki bir trol paylaşıma güvenip konuşması, saraydaki iletişim danışmanlarının tartışılmasına neden oldu.

Bu danışmanlar google'da biraz araştırma yapsalar, Ronaldo'nun Filistin davasına destek verdiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını öğrenirlerdi.

Manipülasyon haberle sözde mücadele ettiğini söyleyenlerin düştüğü durum maalesef budur.