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Araplar Ronaldo'yu 2030 Dünya Kupası adaylığı için alıyor

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'la sözleşme imzaladıktan sonra Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası elçisi olacağı, Portekizli yıldızın bu görevi 2.5 yılın ardından üstleneceği belirtildi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:58
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Ronaldo'nun sözleşme detayları belli oldu

Araplar Ronaldo'yu 2030 Dünya Kupası adaylığı için alıyor
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Manchester United'la sözleşmesi fesheden ve geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı kısa süre içerisinde belli olabilir.
İspanyol spor gazetesi Marca'da yer alan haberde Ronaldo'nun Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bu süreçte 500 milyon Euro kazanacağı iddia edilmişti. Öte yandan Portekizli yıldızın Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası adaylığı için de aktif bir rol oynayacağı aktarıldı.

Haberde, Al-Nassr'la imzalayacağı 2.5 yıllık sözleşmenin ardından Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası elçisi olacağı ifade edildi.
Portekiz'in 2022 Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından Ronaldo, İspanya'ya gitmiş ve bir süre eski takımı Real Madrid'in tesislerinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürmüştü.

Ronaldo için 3 isim ayrılacak

Cristiano Ronaldo'nun transferinin mali kontrole takılmaması için Al-Nassr'ın 3 oyuncuyla yollarını ayıracağı ve maaş bütçesinde yer açacağı belirtildi.

Önceki gün Foot Mercato'da yer alan haberde Cristiano Ronaldo'nun sözleşme görüşmeleri yapmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gittiği ifade edilmişti.

 

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