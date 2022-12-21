Ronaldo'nun tek seçeneği var

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geleceği halen merak konusu... Olaylı bir Dünya Kupası geçiren Ronaldo, diğer yandan da Man Utd ile olan sözleşmesini sonlandırmış ve boşa çıkmıştı. Bu andan itibaren ise yıldız oyuncunun nereye imza atacağı ile ilgili haberler artarak devam etti.

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, bunlardan biriydi. Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Suudi ekibinin yıllık 200 milyon euroyu bulan teklifi, Ronaldo'nun masasında duran tek teklif. Ronaldo, bu yüzden halen bekliyor.

İddiaya göre tecrübeli yıldız, Avrupa'da kalıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gelecek olan yeni teklifleri bekliyor.

AS'a konuşan Eintracht Frankfurt CEO'su Axel Hellmann ise "Cristiano Ronaldo bize önerildi. Aslında, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan tüm takımlara önerildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.