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Ronaldo'nun tek seçeneği var

Manchester United ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra nereye imza atacağı merak konusu olan Cristiano Ronaldo'nun önünde duran tek teklif olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 20:49
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Manchester United'ın kovduğu Ronaldo için tek teklif geldi

Ronaldo'nun tek seçeneği var
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Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geleceği halen merak konusu... Olaylı bir Dünya Kupası geçiren Ronaldo, diğer yandan da Man Utd ile olan sözleşmesini sonlandırmış ve boşa çıkmıştı. Bu andan itibaren ise yıldız oyuncunun nereye imza atacağı ile ilgili haberler artarak devam etti.

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, bunlardan biriydi. Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Suudi ekibinin yıllık 200 milyon euroyu bulan teklifi, Ronaldo'nun masasında duran tek teklif. Ronaldo, bu yüzden halen bekliyor.

İddiaya göre tecrübeli yıldız, Avrupa'da kalıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gelecek olan yeni teklifleri bekliyor.

AS'a konuşan Eintracht Frankfurt CEO'su Axel Hellmann ise "Cristiano Ronaldo bize önerildi. Aslında, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan tüm takımlara önerildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

 

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